उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से राहत, 21वीं किस्त हुई जारी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की जिससे उत्तराखंड के 789297 किसानों को 157.86 करोड़ रुपये मिले। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र से आपदा राहत के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया और योजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली से आपदा प्रभावित राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल व पंजाब के किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। इसके तहत 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।
इसमें उत्तराखंड के 7,89,297 किसान भी शामिल हैं, जिनके बैंक खातों में 157.86 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। पीएम-किसान निधि के तहत पूर्व की 20 किस्तों में राज्य के किसानों को 3,295.74 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।
पीएम किसान निधि हस्तांतरण कार्यक्रम से सचिवालय से वर्चुअली जुड़े राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह निधि जारी करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उत्तराखंड में आई दैवीय आपदाओं के कारण कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग भी रखी।
इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव भेजे, केंद्र सरकार उसकी प्राथमिकता के आधार पर संस्तुति करेगी।
कृषि मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडेय, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह, कृषि निदेशक परमाराम, बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
