    Uttarakhand: आरडी-एफडी के नाम पर निवेशकों से ठगी, धेनु एग्रो का फरार एमडी मुंबई से गिरफ्तार

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    उत्तराखंड में आरडी-एफडी के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले धेनु एग्रो के फरार एमडी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी निवेशकों से ठग ...और पढ़ें

    धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार आरोपित।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड पुलिस की सीबीसीआइडी ने लाखों रुपये की घोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपित धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड के एमडी को मुंबई से गिरफ्तार किया है।

    आरोपित लंबे समय से फरार चल रहा था। अपर पुलिस महानिदेशक ने आरोपित और उसके एक अन्य साथी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

    सूचना पर सीबीसीआइडी खंड देहरादून के खंडाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम मुंबई भेजी गई, जहां से उसे दबोच लिया।

    धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड, ज्वालापुर, हरिद्वार की ओर से स्थानीय नागरिकों के साथ आरडी एवं फिक्स डिपाजिट के नाम पर आर्थिक धोखाधड़ी प्रकरण में हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर कोतवाली में वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था।

    प्रकरण की विवेचना विवेचना आर्थिक (ईओडब्ल्यू) सीबीसीआइडी सेक्टर देहरादून को स्थानांतरित की गई। विवेचना में पता चला कि धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड, ज्वालापुर, हरिद्वार ने स्थानीय नागरिकों से 12.26 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।

    इस मामले में कंपनी के एमडी अनिल कुमार तिवारी और देवेंद्र प्रकाश तिवारी की संलिप्तता सामने आई।

    सीबीसीआइडी ने दोनों की काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल पाया। फरार दोनों आरोपितों पर अपर पुलिस महानिदेशक ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।

    आरोपित अनिल कुमार तिवारी (मैनेजिंग डायरेक्टर) और देवेंद्र प्रकाश तिवारी, निवासी दोनों आवास विकास कालोनी, हंसपुरम नौबस्ता कानपुर, उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गईं। सूचना के आधार पर एक टीम मुंबई भेजी गई, जहां से अनिल कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

    आरोपित के विरुद्ध सात मुकदमे हैं दर्ज

    गिरफ्तार आरोपित पिछले सात वर्षों से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 09 उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं।

    फरार चल रहे देवेंद्र प्रकाश तिवारी की तलाश में सीबीसीआइडी की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक वेद प्रकाश थपलियाल, अपर उपनिरीक्षक सुरेश स्नेही, कांस्टेबल करमवीर सिंह व मनोज कुमार शामिल रहे।

