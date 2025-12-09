जंगल में गोकशी करके बेचते थे मांस... रायबरेली में सात गो तस्कर गिरफ्तार, लगेगा गैंग्स्टर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। सलोन के रूनीपुर गांव स्थित नाले के पास खेत में हुई गोकशी के मामले में पुलिस ने सात आराेपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार आरोपित ऐसे हैं जिनमें किसी पर नौ तो किसी पर पांच साल से गोकशी का मुकदमा दर्ज है। ये लाेग जेल से छूटने के बाद फिर से गोकशी शुरू कर देते हैं।

जंगल में बेसहारा मवेशियों को ले जाकर गोकशी करते और मांस बेचते थे। पकड़े गए आरोपिताें पर पांच साल पहले भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। अब फिर से गैंगस्टर लगाने की तैयारी है। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सोमवार को सलोन के साहबगंज निवासी सुरेश सिंह ने तहरीर देकर बताया कि क्षेत्र के रूनीपुर पानी टंकी के पास खेत में अज्ञात लोगाें द्वारा गोकशी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ की गई।

जांच के आधार पर सलोन के मियां साहब का फाटक निवासी गुलजार, बड़ा घोसियाना मजरे ख्वाजापुर निवासी मोहम्मद अफसर, रोशन अली का पुरवा मजरे रसूलपुर निवासी आजाद फकीर, रसूलपुर निवासी रईश अहमद, पूर्वी मिल्कियाना निवासी मोहम्मद जाबिर, नए थाने के पास विकास नगर निवासी चांद मोहम्मद, छोटा घोसी का पुरवा मजरे आशिकाबाद निवासी शेर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे बेसहारा मवेशी को जंगल में ले जाकर काटते हैं और उसका मांस बेच देते हैं। सोमवार को भी आरोपित रूनीपुर के पास गोवंश को मांस बेचने के लिए काट रहे थे। एएसपी ने बताया कि आरोपितों के पास एक छूरी, दो बांका, एक कुल्हाड़ी, तीन रस्सी व एक लोडर पिकअप बरामद की गई है। सभी आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है।

इनमें आरोपित गुलजार पर सलोन में गैंगस्टर समेत चार, मोहम्मद अफसर पर दो, आजाद फकीर पर दो, रईश अहमद, मोहम्मद जाबिर, चांद पर एक-एक मुकदमा दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है। इनमें विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।

ये थी घटना पकसरावां के रूनीपुर गांव स्थित पानी टंकी के समीप सोमवार की सुबह कुछ लोग गाय का पैर बांध कर गोकशी कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहे एक ग्रामीण उन्हें देखकर शोर मचाया। शोर सुन बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने मामले की सूचना हिंदू संगठनों को दी।