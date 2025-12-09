Language
    नेपाल में चुनाव को लेकर बॉर्डर पर दोनों देशों की एजेंसियों की बैठक, अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी

    By Prashant Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में नेपाल में चुनाव को लेकर बॉर्डर पर दोनों देशों की एजेंसियों की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान सीमा प ...और पढ़ें

    नेपाल में चुनाव को लेकर बॉर्डर पर दोनों देश की एजेंसियों की बैठक।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर बार्डर पर सुरक्षा कड़ी होगी। भारत व नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। मोहाना थाना के ककरहवा बार्डर पर मंगलवार को पुलिस, एसएसबी के साथ नेपाल के एपीएफ (आम्र्स पुलिस फोर्स) के अधिकारियों ने बैठक की। अपराधियों के धर-पकड़ से संबंधित साझा अभियान संचालित करने की रूपरेखा तैयार की।

    एसएसबी 43वीं वाहिनी के कमांडेंट उज्जवल दत्ता ने कहा कि नेपाल में चुनाव को लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत व नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां अपने जवानों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है।

    दोनों देश के जवान बार्डर पर बेवजह आने-जाने वालों की चेकिंग अभियान को संचालित करेगी। बार्डर पर तस्करी के मामलों पर रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आपसी समन्वय स्थापित कर सीमा पर जवान गश्त करेंगे।

    संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की अगर किसी को सूचना मिलती है तो दोनों देश के जवान अलर्ट मोड में आते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर देंगे।

    सहायक कमांडेंट आशीष सावंत, निरीक्षक संजीव, एसओ मापेहाना जीतेंद्र सिंह, पुलिस चौकी प्रभारी ककरहवा विरेंद्र यादव, नेपाल पुलिस मके कालिदह प्रहरी रत्न बहादुर थापा, एपीएफ के राज बहादुर छेत्री समेत अन्य मौजूद रहे।