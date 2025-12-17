Language
    Delhi Pollution: दिल्‍ली जाने वाली आधा दर्जन से ज्‍यादा वोल्वो कैंसिल, जो गई उन्‍हें नाेएडा सेक्टर-62 पर रोका

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण के कारण दिल्ली जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा वोल्वो बसें रद्द कर दी गईं। जो बसें दिल्ली के लिए रवाना हो गई थीं, उन्हें नोएडा सेक्टर ...और पढ़ें

    वोल्वो बस आपरेटरों को पत्र भेजकर बीएस-6 या सीएनजी वोल्वो बसें उपलब्ध कराने को कहा

    जागरण संवाददाता, देहरादून। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली में बुधवार से बीएस-4 डीजल बसों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के हाथ-पांव फूले हुए हैं। निगम की सबसे बड़ी चिंता उच्च वर्ग के यात्रियों के लिए संचालित की जा रही सुपर डीलक्स वोल्वो बसों को लेकर है। निगम की 53 में से 41 वोल्वो बसें बीएस-4 डीजल चालित हैं।

    निगम के पास केवल 12 बीएस-6 वोल्वो ही ऐसी हैं, जो अब दिल्ली जा सकती हैं। बुधवार को आधा दर्जन से अधिक वोल्वो को निरस्त कर दिया गया, जबकि जो बसें गई वह भी नोएडा सेक्टर-62 तक संचालित हुई। इससे यात्रियों को वहां से वैकल्पिक साधन तलाशना पड़ा। इतना ही नहीं, बसें दिल्ली आइएसबीटी न जाने से आनलाइन टिकट बुक कर चुके यात्री बसों का इंतजार करते रहे।

     12 वोल्वो को छोड़कर बाकी सभी बसें साधारण श्रेणी की

    उत्तराखंड से दिल्ली आने व जाने वाली डीजल बसों पर संभावित प्रतिबंध की जानकारी होने के बावजूद अब तक उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी निश्चिंत बैठे थे, लेकिन बुधवार से अचानक लगे प्रतिबंध के बाद अब अधिकारी उधेड़बुन में जुट गए हैं। वर्तमान में उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रोजाना चल रही 540 बसों में से अब केवल 348 बसें ही दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं। इनमें भी 12 वोल्वो को छोड़कर बाकी सभी बसें साधारण श्रेणी की हैं।

    निगम अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता वोल्वो बसों को लेकर है। दरअसल, निगम की प्रदेशभर में कुल 53 वोल्वो बसें संचालित होती हैं, इनमें अकेले देहरादून से ही 23 बसें दिल्ली मार्ग पर चलती हैं। निगम के पास अभी तक सभी वोल्वो बीएस-4 श्रेणी की थी।

    पिछले साल ही बस आपरेटरों ने 12 बीएस-6 श्रेणी की वोल्वो बसें लगाई हैं, लेकिन शेष बसें पुरानी हैं जिन पर अब रोक लग गई है। ऐसे में अब परिवहन निगम वोल्वो प्रदाता बस आपरेटरों से बीएस-6 या सीएनजी बसें उपलब्ध कराने की गुजारिश कर रहा है। दिल्ली के लिए नई बसें लाने के लिए अनुमानित समय भी पूछा गया है।

    वीकेंड आ सकती है मुसीबत

    परिवहन निगम प्रबंधन को नए साल से पहले अब अगले तीन वीकेंड पर बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। दरअसल, दून से संचालित सभी 23 वोल्वो बसों में आनलाइन टिकट बुकिंग फुल है। ऐसे में अगर बस निरस्त हुई या फिर नोएडा तक गई तो यात्रियों का विरोध निगम प्रबंधन को झेलना पड़ सकता है। वहीं, उत्तराखंड की बसों पर रोक के बाद उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के सभी बस अड्डाें से दिल्ली के लिए बीएस-6 बसों की संख्या बढ़ा दी है।

