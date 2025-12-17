Language
    Delhi Pollution: उत्तराखंड से दिल्‍ली जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए बुरी खबर, 192 बसों पर रोक

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम की 192 बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से निगम में चिंता का माहौल है। दिल्ली में प ...और पढ़ें

    प्रदूषण के दृष्टिगत बीएस-3 व बीएस-4 बसें नहीं जा पाएंगी दिल्ली कश्मीरी गेट आइएसबीटी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बढ़ते प्रदूषण के दृष्टिगत उत्तराखंड परिवहन निगम की 192 पुरानी डीजल बसों पर बुधवार से दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। यह सभी बसें बीएस-3 व बीएस-4 श्रेणी की हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार पिछले चार वर्ष से उत्तराखंड परिवहन निगम को सचेत कर रही थी, लेकिन परिवहन निगम ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम के पास 130 बीएस-6 डीजल व 300 अनुबंधित सीएनजी बसें ही हैं, जो दिल्ली कश्मीरी गेट आइएसबीटी जा सकती हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह बसें प्रदेश के पर्वतीय व अन्य मार्गों पर भी सेवाएं दे रही हैं। दिल्ली मार्ग पर चलने वाली 540 बसों में से अब केवल 348 बसें ही सेवा दे पाएंगी। बुधवार सुबह से पुरानी बसों का संचालन दिल्ली के लिए रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें यूपी बार्डर पर मोहनगर तक भेजी जा रही हैं।

    दिल्ली सरकार पिछले चार वर्षों से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम समेत सभी राज्यों के परिवहन निगम को वर्ष 2021 से पत्र भेजे जा रहे, जिनमें एक अक्टूबर से बीएस-3 व बीएस-4 डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध की चेतावनी दी गई थी। हालिया अगस्त में भी दिल्ली सरकार ने चेतावनी पत्र भेजा था, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम ने गंभीरता नहीं दिखाई।

    हालांकि, त्योहारी सीजन व उत्तराखंड सरकार के आग्रह के बाद दिल्ली सरकार ने बसों के प्रवेश को सशर्त छूट दे दी थी। इसी बीच दिल्ली का प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिस पर बुधवार से उत्तराखंड की सभी पुरानी बसों को कश्मीरी गेट आइएसबीटी में प्रवेश नहीं दिया गया व बसों का चालान भी किए गए।

    इस सूचना के बाद परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने सभी डिपो प्रबंधकों को आदेश दिया कि दिल्ली कश्मीरी गेट आइएसबीटी पर केवल अनुबंधित सीएनजी व नई बीएस-6 बसों को ही भेजा जाए। बता दें कि, उत्तराखंड के सभी डिपो से दिल्ली मार्ग पर रोजाना 540 बसों का संचालन किया जाता है। दिल्ली मार्ग पर उत्तराखंड से करीब 40 से 50 हजार यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं।

