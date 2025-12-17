जागरण संवाददाता, देहरादून। बढ़ते प्रदूषण के दृष्टिगत उत्तराखंड परिवहन निगम की 192 पुरानी डीजल बसों पर बुधवार से दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। यह सभी बसें बीएस-3 व बीएस-4 श्रेणी की हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार पिछले चार वर्ष से उत्तराखंड परिवहन निगम को सचेत कर रही थी, लेकिन परिवहन निगम ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम के पास 130 बीएस-6 डीजल व 300 अनुबंधित सीएनजी बसें ही हैं, जो दिल्ली कश्मीरी गेट आइएसबीटी जा सकती हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह बसें प्रदेश के पर्वतीय व अन्य मार्गों पर भी सेवाएं दे रही हैं। दिल्ली मार्ग पर चलने वाली 540 बसों में से अब केवल 348 बसें ही सेवा दे पाएंगी। बुधवार सुबह से पुरानी बसों का संचालन दिल्ली के लिए रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें यूपी बार्डर पर मोहनगर तक भेजी जा रही हैं।

दिल्ली सरकार पिछले चार वर्षों से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम समेत सभी राज्यों के परिवहन निगम को वर्ष 2021 से पत्र भेजे जा रहे, जिनमें एक अक्टूबर से बीएस-3 व बीएस-4 डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध की चेतावनी दी गई थी। हालिया अगस्त में भी दिल्ली सरकार ने चेतावनी पत्र भेजा था, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम ने गंभीरता नहीं दिखाई।

हालांकि, त्योहारी सीजन व उत्तराखंड सरकार के आग्रह के बाद दिल्ली सरकार ने बसों के प्रवेश को सशर्त छूट दे दी थी। इसी बीच दिल्ली का प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिस पर बुधवार से उत्तराखंड की सभी पुरानी बसों को कश्मीरी गेट आइएसबीटी में प्रवेश नहीं दिया गया व बसों का चालान भी किए गए।