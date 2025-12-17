'मजदूरों को 10-10 हजार रुपये, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH'; प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए रेखा सरकार ने दो बड़े निर्णय लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में डीबीटी करके 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे।

वहीं, दूसरे निर्णय के तहत दिल्ली के सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी होगा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। यह जानकारी बुधवार को मंत्री कपिल मिश्रा ने दी। दिल्ली में प्रदूषण से लगातार बिगड़ रहे हालात लगातार चार दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। मंगलवार को हवा की गति बढ़ने और सुबह के समय कोहरे व स्मॉग में कमी होने के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।

राजधानी में सोमवार को एक्यूआई 427 दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को यह 354 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को 24 घंटे में एक्यूआई में 73 अंकों का सुधार दर्ज हुआ। दिल्ली में मंगलवार को कई जगहों पर 10 से 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार देखा गया।

सीपीसीबी के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। एनसीआर की हवा में मंगलवार दिन में तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 276 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी मानकों से लगभग दोगुना से अधिक रहा।