हल्का सुधार, फिर भी दमघोंटू हवा: GRAP-4 की पाबंदियों के बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। ग्रैप-4 (GRAP Stage-IV) की सख्त पाबंदियां लागू होने के बाद भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार शाम चार बजे राजधानी का औसत AQI 427 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 24 घंटे में AQI में कुछ गिरावट आई है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।
दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। रोहिणी में AQI 316, नरेला में 312, ITI शाहदरा में 312, जहांगीरपुरी में 310 और DTU दिल्ली में 301 दर्ज किया गया, जो सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा श्रीनिवासपुरी (294), सत्यावती कॉलेज (289), सोनिया विहार (282), पूसा (280) और डीयू नॉर्थ कैंपस (277) में भी हवा बेहद खराब स्थिति में रही।
एनसीआर के अन्य शहरों में भी हालात बेहतर नहीं हैं। नोएडा के सेक्टर-1 में AQI 288 और सेक्टर-125 में 255 दर्ज किया गया, जबकि नॉलेज पार्क-5 में 241 रहा। गाजियाबाद के संजय नगर में AQI 230 और लोनी में 202 रिकॉर्ड किया गया।
#WATCH | Delhi | Visuals from the ITO area as a layer of toxic smog blankets the city.— ANI (@ANI) December 17, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 360, categorised as 'very poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
CAQM (Commission for Air Quality… pic.twitter.com/IQncuROwdS
उड़ानें भी रहीं प्रभावित
खराब एयर क्वालिटी और बढ़ती धुंध का असर हवाई यातायात पर भी जारी है। राजधानी के आसपास छाए घने कोहरे के कारण मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। जानकारी के अनुसार, 131 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि करीब 400 उड़ानें देरी से संचालित हुईं।
विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तेज हवाओं के बिना प्रदूषण से तत्काल राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह कुछ प्रमुख इलाकों की स्थिती
|इलाका
|AQI
|रोहिणी
|316
|नरेला
|312
|ITI शाहदरा
|312
|जहांगीरपुरी
|310
|DTU, दिल्ली
|301
|श्रीनिवासपुरी
|294
|सत्यावती कॉलेज
|289
|सेक्टर - 1, नोएजा
|288
|सोनिया विहार
|282
|पूसा
|280
|DU नॉर्थ कैंपस
|277
|सेक्टर -125, नोएडा
|255
|नॉलेज पार्क - 5
|241
|संजय नगर, गाजियाबाद
|230
|लोनी, गाजियाबाद
|202
