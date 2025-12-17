हल्का सुधार, फिर भी दमघोंटू हवा: GRAP-4 की पाबंदियों के बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। ग्रैप-4 (GRAP Stage-IV) की सख्त पाबंदियां लागू होने के बाद भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार शाम चार बजे राजधानी का औसत AQI 427 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 24 घंटे में AQI में कुछ गिरावट आई है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। रोहिणी में AQI 316, नरेला में 312, ITI शाहदरा में 312, जहांगीरपुरी में 310 और DTU दिल्ली में 301 दर्ज किया गया, जो सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा श्रीनिवासपुरी (294), सत्यावती कॉलेज (289), सोनिया विहार (282), पूसा (280) और डीयू नॉर्थ कैंपस (277) में भी हवा बेहद खराब स्थिति में रही।