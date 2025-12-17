Language
    हल्का सुधार, फिर भी दमघोंटू हवा: GRAP-4 की पाबंदियों के बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है, GRAP-4 लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। प्रदूषण के कारण उड़ानें प्रभा ...और पढ़ें

    दिल्ली में जारी प्रदूषण की मार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। ग्रैप-4 (GRAP Stage-IV) की सख्त पाबंदियां लागू होने के बाद भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार शाम चार बजे राजधानी का औसत AQI 427 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 24 घंटे में AQI में कुछ गिरावट आई है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।

    दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। रोहिणी में AQI 316, नरेला में 312, ITI शाहदरा में 312, जहांगीरपुरी में 310 और DTU दिल्ली में 301 दर्ज किया गया, जो सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा श्रीनिवासपुरी (294), सत्यावती कॉलेज (289), सोनिया विहार (282), पूसा (280) और डीयू नॉर्थ कैंपस (277) में भी हवा बेहद खराब स्थिति में रही।

    एनसीआर के अन्य शहरों में भी हालात बेहतर नहीं हैं। नोएडा के सेक्टर-1 में AQI 288 और सेक्टर-125 में 255 दर्ज किया गया, जबकि नॉलेज पार्क-5 में 241 रहा। गाजियाबाद के संजय नगर में AQI 230 और लोनी में 202 रिकॉर्ड किया गया।

    उड़ानें भी रहीं प्रभावित

    खराब एयर क्वालिटी और बढ़ती धुंध का असर हवाई यातायात पर भी जारी है। राजधानी के आसपास छाए घने कोहरे के कारण मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। जानकारी के अनुसार, 131 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि करीब 400 उड़ानें देरी से संचालित हुईं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तेज हवाओं के बिना प्रदूषण से तत्काल राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

    दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह कुछ प्रमुख इलाकों की स्थिती

    दिल्ली एनसीआर इलाकों का AQI
    इलाका AQI
    रोहिणी 316
    नरेला 312
    ITI शाहदरा 312
    जहांगीरपुरी 310
    DTU, दिल्ली 301
    श्रीनिवासपुरी 294
    सत्यावती कॉलेज 289
    सेक्टर - 1, नोएजा 288
    सोनिया विहार 282
    पूसा 280
    DU नॉर्थ कैंपस 277
    सेक्टर -125, नोएडा 255
    नॉलेज पार्क - 5 241
    संजय नगर, गाजियाबाद 230
    लोनी, गाजियाबाद 202

    सोर्स - https://aqicn.org

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सांसदों को लिखा पत्र, संसद में विशेष चर्चा की मांग