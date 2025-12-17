Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सांसदों को लिखा पत्र, संसद में विशेष चर्चा की मांग

    By Sanjeev Gupta Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सांसदों को पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में इस विषय पर विशेष चर्चा की मांग की ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के तीन करोड़ नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिगड़ते प्रदूषण के लिए देश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह पत्र एक चेतावनी की तरह है। हमें अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारी लेनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि इस अति-गंभीर विषय पर सभी के हस्तक्षेप और मदद से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा संसद में विशेष चर्चा की मांग को पूरा करने के लिए सहयोग चाहते हैं।

    गैस चैंबर में बदल चुकी है राजधानी

    यादव ने कहा कि बढ़ते जानलेवा प्रदूषण के कारण राजधानी एक “गैस चैंबर“ में बदल चुकी है। यहां के लोग सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा को तरस रहे हैं। हर किसी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह संकट अब केवल सर्दियों की मौसमी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि बारहमासी स्वास्थ्य आपातकाल बन गया है।

    यादव ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी कई बार मांग की है। हमारा यह मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी दलों के अलावा मह्त्वपूर्ण सामाजिक संगठनों से और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर इस पर ठोस व दीर्घकालीन योजना पर काम होना चाहिए।