दिल्ली के मौसम में हल्का सुधार, कोहरा-धुंध हुई कम; आज साफ आसमान और धूप का अनुमान
दिल्ली के मौसम में पिछले दो-तीन दिनों की अपेक्षा सुधार देखा गया है। मंगलवार को धुंध और कोहरे का असर कम रहा, जिसके पीछे हवा की गति में बढ़ोतरी को कारण ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली के मौसम में भी पिछले दो तीन दिनों की अपेक्षा सुधार देखा गया। मंगलवार को धुंध और कोहरे का असर कम रहा। इसके पीछे हवा की गति में बढोतरी को प्रमुख कारण माना गया है। बुधवार को भी दिल्ली का मौसम साफ ही रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप भी खिली रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
सामान्य से कम रहा तापमान
मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था। जबकि अधिकतम तापमान 24.9 दर्ज किया गया और यह सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 48 प्रतिशत रहा।
आइजीआइ एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह आठ बजे दृश्यता का स्तर 600 मीटर दर्ज किया गया जबकि सफदरजंग में यह 800 मीटर था। पिछले 24 घंटों के दौरान आइजीआइ और सफदरजंग एयरपोर्ट पर हल्का कोहरा छाया रहा। बुधवार से 22 दिसंबर तक सुबह के समय सुबह के समय छिछला कोहरा से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है।
