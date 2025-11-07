दिल्ली में आटोमेशन सिस्टम में खराबी, छह उड़ाने देरी से पहुंची देहरादून एयरपोर्ट

संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला : दिल्ली में आटोमेशन सिस्टम में आई खराबी के चलते दिल्ली होकर देहरादून आने वाली हवाई उड़ानों पर इसका खासा असर देखा गया।

इस कारण यह उड़ाने अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची। देहरादून हवाई अड्डे पर शुक्रवार को जयपुर, दिल्ली, मुंबई समेत छह उड़ानों पर इसका असर देखा गया।

मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की सुबह दिल्ली से नौ बजे आने वाली उड़ान 9.32 पर, इंडिगो की जयपुर से सुबह 9:45 पर आने वाली उड़ान सुबह 11:19 पर एयरपोर्ट पहुंची।

जबकि इंडिगो एयरलाइंस की शाम 3:20 पर आने वाली दिल्ली की उड़ान देर शाम 7:32 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा एयर इंडिया की दिल्ली से दोपहर 12:20 पर आने वाली उड़ान दोपहर 1:39 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई। जबकि एयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2.20 पर आने वाली उड़ान दोपहर 3:32 पर एयरपोर्ट पहुंची।