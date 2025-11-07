Language
    दिल्ली में आटोमेशन सिस्टम में खराबी, छह उड़ाने देरी से पहुंची देहरादून एयरपोर्ट

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:35 PM (IST)

    दिल्ली में आटोमेशन सिस्टम में खराबी के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर छह उड़ानें देरी से पहुंचीं। इस तकनीकी समस्या के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। उड़ानों में देरी से यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च और मानसिक तनाव हुआ।

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला : दिल्ली में आटोमेशन सिस्टम में आई खराबी के चलते दिल्ली होकर देहरादून आने वाली हवाई उड़ानों पर इसका खासा असर देखा गया।

    इस कारण यह उड़ाने अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची। देहरादून हवाई अड्डे पर शुक्रवार को जयपुर, दिल्ली, मुंबई समेत छह उड़ानों पर इसका असर देखा गया।

    मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की सुबह दिल्ली से नौ बजे आने वाली उड़ान 9.32 पर, इंडिगो की जयपुर से सुबह 9:45 पर आने वाली उड़ान सुबह 11:19 पर एयरपोर्ट पहुंची।

    जबकि इंडिगो एयरलाइंस की शाम 3:20 पर आने वाली दिल्ली की उड़ान देर शाम 7:32 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा एयर इंडिया की दिल्ली से दोपहर 12:20 पर आने वाली उड़ान दोपहर 1:39 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई। जबकि एयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2.20 पर आने वाली उड़ान दोपहर 3:32 पर एयरपोर्ट पहुंची।

    इसके अलावा एयर इंडिया की शाम 4:10 पर दिल्ली से आने वाली उड़ान शाम 5:59 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई। एयरपोर्ट के निदेशक बीसीएच नेगी ने बताया कि दिल्ली में आटोमेशन सिस्टम में आई खराबी के चलते उड़ाने देरी से एयरपोर्ट पहुंची है।

