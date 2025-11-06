कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपये वितरित, जल्द मिलेगी 1899 करोड़ की अतिरिक्त राशि
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और हेलीपोर्ट निर्माण शामिल हैं। संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट को परिचालन प्राधिकरण मिला है। अन्य हेलीपोर्ट परियोजनाओं को अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। पर्यटकों के लिए नए हेलीकाप्टर मार्ग शुरू करने और औहर पर्यटन परिसर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
राज्य ब्यूरो, शिमला। पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की आज यहां समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 460 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन राशि जारी कर लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है, जबकि 1899 करोड़ रुपये की अन्य आवंटन राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी।
हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में हाई एंड टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे। उन्होंने राज्य में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजना की भी समीक्षा की और इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट के लिए डीजीसीए से परिचालन प्राधिकरण प्राप्त हो गया है और निर्देश दिए कि शेष आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही परिचालन शुरू किया जाना चाहिए।
उन्होंने मंडी जिले के कंगनीधार, कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर, कुल्लू जिले के सुल्तानपुर, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ और हमीरपुर जिले के जसकोट में स्थापित किए जा रहे अन्य हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की और अधिकारियों को अगले वर्ष तक इन परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत हेलीकाप्टर संचालन के लिए नए मार्गों की पहचान कर उन्हें शुरू किया जाना चाहिए।
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में औहर पर्यटन परिसर के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इसका अब तक 46 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से निर्मित की जा रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की भी समीक्षा की और इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव, पर्यटन देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
