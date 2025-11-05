वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डे पर बम की धमकी, सभी उड़ानें रोकीं

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:48 AM (IST)

    संघीय उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि सुरक्षा खतरे के कारण मंगलवार को अमेरिका के सबसे व्यस्त रनवे में से एक पर आने-जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी गईं। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि अधिकारी वाशिंगटन डीसी क्षेत्र में रोनाल्डरीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान में बम होने की कथित धमकी की जांच कर रहे हैं। 

    बम की धमकी के बाद वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रोक दी गईं

    एपी, वाशिंगटन। संघीय उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि सुरक्षा खतरे के कारण मंगलवार को अमेरिका के सबसे व्यस्त रनवे में से एक पर आने-जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी गईं।

    एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि अधिकारी वाशिंगटन डीसी क्षेत्र में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान में बम होने की कथित धमकी की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकाल के अनुसार विमान को हवाई क्षेत्र के एक अलग-थलग इलाके में ले जाया गया।

    अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी क्योंकि वे चल रही जांच के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते थे।

    मेट्रोपालिटन वाशिंगटन एयरपो‌र्ट्स अथॉरिटी के एक प्रवक्ता के अनुसार, प्रभावित यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के यात्रियों को विमान से उतारकर बस से टर्मिनल तक पहुंचाया गया और बाकी सभी हवाई यातायात रोक दिया गया।

    यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रवक्ता ने मंगलवार को सभी सवालों को एफबीआइ को सौंप दिया। मंगलवार दोपहर हवाई अड्डे के बाहर से उड़ान भरने वाली उड़ानों में औसत देरी का समय 51 मिनट था। अधिकतम देरी का समय दो घंटे से ज्यादा था।