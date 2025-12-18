Video: तमिलनाडु से जयपुर और मनाली टूर पर निकले थे स्टूडेंट्स, देहरादून में अचानक बस में लगी आग; मचा हड़कंप
देहरादून में शिमला बायपास चौक के पास तमिलनाडु के छात्रों से भरी एक बस में आग लग गई। छात्र जयपुर और मनाली के टूर पर थे। समय रहते सभी छात्र बस से बाहर न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। तमिलनाडु से घूमने के लिए उत्तराखंड टूर पर आए छात्रों से भरी बस में शिमला बाइपास रोड पर आग लग गई। तत्काल छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
पुलिस के अनुसार तमिलनाडु से छात्रों का दल घूमने के लिए हरिद्वार पहुंचा था। गुरुवार को छात्र हरिद्वार से एफआरआई जा रहे थे। उसके बाद वहां से मनाली निकलना था। शिमला बाइपास रोड पर सेंड ज्यूड्स चौक के निकट बस से धुंआ निकलने लगा तो तत्काल छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया।
घटना का वीडियो।
