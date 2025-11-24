Dehradun News: राज्य थांग-ता चैंपियनशिप में दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल ने जीता खिताब
दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल ने राज्य थांग-ता चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। स्कूल के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में पदक जीते। प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों की सराहना की और स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधन ने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य थांग-ता चैंपियनशिप में दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल ने खिताब जीता। डीपीएस ऋषिकेश द्वितीय और ऊधमसिंह नगर ने तृतीय स्थान हासिल किया।
दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल में आयोजित राज्य थांग-ता चैंपियनशिप में आठ जिलों से 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के मेजबान दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने असाधारण खेल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड स्टेट थांग-ता चैंपियनशिप के भगवान रावत, तरुण, संदीप चमोली और दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल के निदेशक राजीव सिंघल उपस्थित रहे।
श्री राम सेंटेनियल स्कूल ने बास्केटबाल में दूसरी बार जीत दर्ज की
देहरादून: कैम्ब्रियन हाल स्कूल में 19 से 23 नवंबर तक हुए देहरादून जिला सार्वजनिक विद्यालय संघ (डीडीपीएसए) के वार्षिक बास्केटबाल टूर्नामेंट में श्री राम सेंटेनियल स्कूल ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में देहरादून के आठ आइसीएसई स्कूलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
फाइनल मुकाबले में श्री राम सेंटेनियल स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मोरवियन स्कूल राजपुर रोड को 45-30 के अंतर से हराकर विजेता का खिताब हासिल किया। बीते वर्ष में भी श्री राम सेंटेनियल स्कूल विजेता बना था।
टूर्नामेंट में श्री राम सेंटे नियल स्कूल के खिलाड़ी राम डी शायला को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के खिताब से नवाजा गया। इस अवसर पर कैम्ब्रियन हाल के प्राचार्य ने सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया।
