पश्चिम बंगाल और मणिपुर बनी राष्ट्रीय वालीबाल चैंपियन, उत्तराखंड-राजस्थान उपविजेता, उत्तर प्रदेश को ब्रांज मेडल

जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्रीय विद्यालयी वालीबाल के फाइनल मुकाबलों में बालिका वर्ग मेें पश्चिम बंगाल की अीम ने राजस्थान को हराकर विजेता का खिताब जीता। वहीं बालक वर्ग में मणिपुर ने उत्तराखंड को हराकर फाइनल मैच जीत लिया। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पहले स्थान पर मणिपुर, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तीसरे, सीबीएसई चौथे, पंजाब पांचवें, गुजरात छठे, हरियाणा सातवें व राजस्थान आठवें स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल की टीम पहले, राजस्थान दूसरे, केरल तीसरे, हिमांचल प्रदेश चौथे, विद्या भारती पांचवे, हरियाणा छठें, असम सातवें व पुडुचेरी की टीम आठवें स्थान पर रही।

69वीं राष्ट्रीय वालीबाल विद्यालयी प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 15 नवंबर तक पीएम श्री राजकीय इंटर कालेज मैदान में खेला गया। शनिवार को सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता का पहला फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल व राजस्थान की टीम के बीच हुआ। पश्चिम बंगाल ने शानदार शुरुआत करते हुए 25-15 के स्कोर पर पहला सेट जीत लिया, इस दौरान राजस्थान की टीम ने जोश बनाए रखा। दूसरे मुकाबले में भी दोनों टीमों के बीच जमकर जोर आजमाइश हुई।

25-19 के स्कोर पर पश्चिम बंगाल की टीम दूसरा सेट भी लगातार जीतने में कामयाब रही। तीसरे सेट के दौरान राजस्थान की टीम ने लगभग समर्पण कर दिया। पश्चिम बंगाल की टीम ने राजस्थान पर जबरदस्त दबाव बना लिया। वहीं राजस्थान की टीम के खिलाड़ी हताश नजर आए। इस मैच में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के राजस्थान के खिलाड़ी हारते दिखे। तीसरे सेट में 25-7 के स्कोर पर पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली। इस तरह बेस्ट आफ फाइव में 3-0 के अंतर से पश्चिम बंगाल की टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता अपने नाम कर ली।

बालक वर्ग के मुकाबले में मणिपुर ने उत्तराखंड को 3-1 के स्कोर से पराजित किया। शाम करीब पांच बजे शुरू हुआ पहला मुकाबला काफी टक्कर का रहा। फिर भी मणिपुर ने बढ़त बनाते हुए 25-15 के स्काेर पर पहला सेट जीत लिया। दूसरे सेट में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पूरी जोर आजमाइश करते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की टीम ने 20-25 के स्कोर पर मैच जीत कर बराबरी कर ली। अब उत्तराखंड व मणिपुर दोनों का स्कोर 1-1 हो गया।

तीसरे मैच मेें मणिपुर व उत्तराखंड दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। मणिपुर टीम की फुर्ती व खेल कौशल को उत्तराखंड के खिलाड़ी मात देते हुए दिखे। इसके बाद भी 25-23 के स्कोर पर मणिपुर ने जीत हासिल कर ली। 2-1 के अंतर से मणिपुर ने बढ़त हासिल कर ली। ऐसे मेें चौथा मैच काफी संघर्ष के बाद 25-19 के स्कोर पर फिर से मणिपुर के खिलाड़ियों ने जीत लिया।

इस तरह 3-1 के अंतर से मणिपुर ने मैच जीत लिया। इससे पहले फाइनल मैच का शुभारंभ मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने किया। इस अवसर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मुन्ने अली, जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अजीत कुमार, जीआइसी के प्रधानाचार्य ओपी राय, संयोजक नईम अहमद, विकास शर्मा आदि मौजूद रहे।

लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की टीम बनी विजेता टीम की जीत के बाद वेस्ट बंगाल की टीम लगातार दूसरे साल बेस्ट बनकर उभरी। पश्चिम बंगाल की कप्तान तनुश्री ने कहा कि वह अपनी टीम के साथ नियमित रूप से अभ्यास कर रही थीं। कप्तान ने बताया कि बीते वर्ष भी बरेली में ही राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता हुई थी, जहां उनकी टीम ने फाइनल मैच जीता था। ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल की टीम लगातार दूसरी बार विजेता बनी है।

उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कोच देव प्रिया को दिया है। कप्तान ने कहा कि वह भारतीय वालीबाल टीम में शामिल होने के लिए अभ्यास कर रही हैं। टीम के सदस्य नीतू राजभर, पौलमी शर्मा, सारोना साहू, तनु राय, मल्लिका राय, श्रद्धा सरकार आदि ने चीखते हुए अपना उल्लास प्रकट किया।

सेमीफाइनल में उत्तराखंड से हारकर उत्तर प्रदेश बना ब्रांज मेडल विजेता बालक वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में मणिपुर ने सीबीएसई को 3-0 से तो उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को कड़े मुकाबले के बीच 3-2 के स्कोर से पराजित किया। बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल ने केरल को 3-0 के स्कोर से पराजित किया। राजस्थान ने हिमांचल प्रदेश को 3-1 के स्कोर से हराया। बाद में ब्रांज मेडल मुकाबला बालिका वर्ग में केरल ने हिमांचल प्रदेश को 3-0 से पराजित कर दिया।