रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को दी मात, बरेली में चल रहे राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गूंजा जोश

जागरण संवाददाता, बरेली। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज (जीआइ सी) में चल रही राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बुधवार का दिन रोमांच और जोश से भरपूर रहा। बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड को दो सेटों के अंतर से पराजित किया। पूरे मुकाबले के दौरान दर्शकों में उत्साह चरम पर रहा और हर अंक पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही।

प्रतियोगिता का यह तीसरा दिन खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना की मिसाल बन गया। खिलाड़ियों ने सुबह से लेकर देर शाम तक शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के अनुसार बुधवार को कुल 42 मुकाबले खेले गए। मैदान पर खिलाड़ियों का जज्बा देखने लायक था —कोई सर्विस में निपुणता दिखा रहा था, तो कोई स्पाइक से विपक्षी टीम को मात दे रहा था।

कार्यक्रम स्थल पर शाम होते-होते दर्शकों की भीड़ बढ़ती चली गई। मैचों के देर रात तक जारी रहने के मद्देनजर परिसर में कृत्रिम रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई, जिसके बीच रात 10 बजे तक मुकाबले जारी रहे। जगमगाती रोशनी में खिलाड़ियों का जोश दोगुना नजर आया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के सभी मुकाबले शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से छात्रों में खेलों के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धात्मक भावना दोनों को बढ़ावा मिलेगा।