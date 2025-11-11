Language
    बरेली में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, पहले दिन रोमांचक मुकाबले

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    बरेली में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसका आयोजन पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। पहले दिन प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की टीमों ने जीत हासिल की। इस आयोजन से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा और टीम भावना का विकास होता है। आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्रीय स्तर की वालीबाल प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को पीएम श्री राजकीय इंटर कालेज परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा लगातार दूसरे वर्ष बरेली को इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिली है। सुबह 9 बजे आयोजित शुभारंभ समारोह में खिलाड़ियों की मार्चपास्ट और जयघोष ने मैदान को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया।

    प्रतियोगिता के लिए कालेज परिसर में पांच अलग-अलग कोर्ट तैयार किए गए हैं, जहां पूरे देश से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और टीम स्पिरिट का प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार सुबह 9:00 बजे के बाद पहले दिन प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धी भावना बढ़ाती हैं बल्कि खेल के माध्यम से अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करती हैं।

    पहले मुकाबले में हरियाणा और तेलंगाना की टीमें आमने-सामने रहीं। शानदार खेल कौशल दिखाते हुए हरियाणा ने जीत दर्ज की। इसी तरह दिल्ली की टीम ने उड़ीसा को मात दी। मध्य प्रदेश ने मिजोरम को हराया जबकि उत्तराखंड ने राजस्थान पर जीत हासिल की। मैदान पर खिलाड़ियों के स्मैश, सर्वऔरबचावके दौरान दर्शक कई बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साह जताते दिखे। स्टैंड्स में छात्र-छात्राओं समेत आम दर्शकों की अच्छी-खासी भीड़ रही।

    आयोजकों ने खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंधन किया है। चिकित्सा टीम, सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवकों की तैनाती भी की गई है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस तरह के आयोजन से शहर और क्षेत्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का अनुभव मिलता है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मददगार होगा।

