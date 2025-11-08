दून में 27 लाख रुपये बयाना लेकर नहीं की रजिस्ट्री, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दो के विरुद्ध दर्ज किया केस
देहरादून के रायपुर थाने में दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति से जमीन के नाम पर 27 लाख रुपये बयाना लिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: जमीन दिलाने के नाम पर आरोपितों ने एक व्यक्ति से 27 लाख रुपये हड़प लिए। रकम लेने के बाद भी उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने दो आरेपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस को दी तहरीर में अमन चढ्ढा निवासी सेक्टर-74 ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) ने बताया कि अल्लाकाफी निवासी शास्त्रीनगर, मेरठ व ताजहुसैन ने उन्हें मौजा अधोईवाला में एक जमीन दिखाई। जमीन पसंद आने पर सौदा 28 मार्च 2022 को 93.80 लाख रुपये में तय हो गया।
विक्रय अनुबंध के समय आरोपितों ने उनसे 27 लाख रुपये बयाने के तौर पर ले लिए। बताया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम पर तय समय सीमा में कराने के लिए अल्लाकाफी के मुख्तारेआम ताजहुसैन
बाबर को कई बार कहा, लेकिन वह हर बार बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा। आरोपितों ने तय समय में रजिस्ट्री नहीं कराई। यही नहीं आरोपित समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए न तो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आए और न ही रकम लौटाई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उससे इस विषय में बात करने का प्रयास किया तो वह बात करने को तैयार नहीं हुए और धमकी दी कि यदि जमीन या रकम मांगने की कोशिश की तो जान से मार देंगे।
इस मामले में उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को रायपुर थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने रिसिविंग देकर आश्वासन दिलाया कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आखिरकार उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर रायपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
