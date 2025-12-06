Dehradun: पिल्ला गैंग के दो सदस्य तमंचों के साथ गिरफ्तार, फायरिंग की घटना में चल रहे थे फरार
देहरादून के पटेलनगर में पुलिस ने पिल्ला गैंग के दो सदस्यों को तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों मातावाला बाग में हुई फायरिंग की घटना में शामिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: मातावाला बाग के निकट फायरिंग करने वाले पिल्ला गैंग के दो सदस्यों को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है।
पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि पांच दिसंबर को क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके फ्लैट से दो तमंचे बरामद किए गए।
आरोपितों की पहचान उधम सिंह सैनी निवासी कनखल, हरिद्वार व भानू गोयल निवासी गंगनहर, रुड़की के रूप में हुई। दोनों के विरुद्ध पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे दोनों पिल्ला गैंग के सदस्य हैं तथा 14 सितंबर को मातावाला बाग में हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे।
बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि आरोपित भानू गोयल के विरुद्ध शहर कोतवाली व क्लेमेनटाउन में हत्या का प्रयास, मारपीट, आपराधिक धमकी देने के छह मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह सैनी के विरुद्ध हरिद्वार में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
खरीदारी करने आया, सोने के दो सिक्के लेकर हुआ फरार
देहरादून: ज्वेलरी शाप में खरीदारी करने आया व्यक्ति 10-10 ग्राम के दो सोने के सिक्के चोरी करके फरार हो गया। तहरीर के आधार पर राजपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
राजपुर थानाध्यक्ष प्रदीप रावत के अनुसार, राजेश्वरनगर स्थित वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक शेख मंसूर ने तहरीर दी। बताया कि चार दिसंबर की दोपहर एक व्यक्ति दुकान पर गहने देखने के लिए आया था।
स्टाफ ने उसे गहने दिखाए, इस दौरान वह अन्य ग्राहकों के साथ व्यस्त हो गए। मौका देखकर आरोपित 10-10 ग्राम सोने के दो सिक्के लेकर फरार हो गया। एक घंटे बाद एक ग्राहक ने सिक्के दिखाने को कहा तो वहां सिक्के नहीं मिले।
सीसीटीवी कैमरे देखने पर पता चला कि गहने देखने आया व्यक्ति सोने के सिक्के लेकर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
