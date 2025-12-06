Dehradun: पिल्ला गैंग के दो सदस्य तमंचों के साथ गिरफ्तार, फायरिंग की घटना में चल रहे थे फरार

जागरण संवाददाता, देहरादून: मातावाला बाग के निकट फायरिंग करने वाले पिल्ला गैंग के दो सदस्यों को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है।

पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि पांच दिसंबर को क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके फ्लैट से दो तमंचे बरामद किए गए।

आरोपितों की पहचान उधम सिंह सैनी निवासी कनखल, हरिद्वार व भानू गोयल निवासी गंगनहर, रुड़की के रूप में हुई। दोनों के विरुद्ध पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे दोनों पिल्ला गैंग के सदस्य हैं तथा 14 सितंबर को मातावाला बाग में हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे।

बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि आरोपित भानू गोयल के विरुद्ध शहर कोतवाली व क्लेमेनटाउन में हत्या का प्रयास, मारपीट, आपराधिक धमकी देने के छह मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह सैनी के विरुद्ध हरिद्वार में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।