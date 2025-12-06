उत्तर बिहार में छोटू राणा गिरोह सक्रिय, रंगदारी और अपराध का पर्दाफाश

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना के बल्थी गांव निवासी छोटू राणा व उसका भाई आशुतोष राणा मिलकर उत्तर बिहार में संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं। इस इलाके के लोगों से रंगदारी की मांग करने के अलावा लूट व हत्या की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

छोटू राणा पर जिला पुलिस के द्वारा 15 हजार के इनाम की भी घोषणा की गई है। बताया गया है कि दोनों ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों भाई मिलकर गिरोह का संचालन करते हैं। गिरोह में करीब दर्जन भर बदमाश शामिल हैं।

उनमें पूर्वी चंपारण के करीब आधा दर्जन शातिर चिह्नित किए जा चुके हैं। अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि सभी चिह्नित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।

उनमें से एक गोविंदगंज थाना के रढ़िया गांव निवासी राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके साथ मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना के बल्थी गांव निवासी मनीष तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है।

दोनों ने मिलकर स्वयं को छोटू राणा के गिरोह का सदस्य बताकर अरेराज निवासी एक व्यवसायी फर्स्ट च्वाइस के मालिक अर्जुन पाठक से व्हाट्सएप काल पर 27 अप्रैल 2025 को 20 लाख नकदी रंगदारी की मांग की थी।

नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी थी। दोनों बदमाशों को बिहार एसटीएफ व जिला पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक लाख नकदी के अलावा तीन सेलफोन भी जब्त किया गया था।

पुलिस के मुताबिक छोटू राणा पर बिहार पुलिस ने 25 हजार के इनाम की घोषणा कर रखी है। पुलिस की टीम शेष सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।