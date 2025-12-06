Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर बिहार में छोटू राणा गिरोह सक्रिय, रंगदारी और अपराध का पर्दाफाश

    By Sushil Verma Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के छोटू राणा और आशुतोष राणा उत्तर बिहार में आपराधिक गिरोह चलाते हैं, जो रंगदारी, लूट और हत्या में शामिल हैं। छोटू राणा पर पुलिस ने इनाम भी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीस लाख की रंगदारी मांगने के बाद खुला गिरोह का नेटवर्क। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना के बल्थी गांव निवासी छोटू राणा व उसका भाई आशुतोष राणा मिलकर उत्तर बिहार में संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं। इस इलाके के लोगों से रंगदारी की मांग करने के अलावा लूट व हत्या की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छोटू राणा पर जिला पुलिस के द्वारा 15 हजार के इनाम की भी घोषणा की गई है। बताया गया है कि दोनों ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों भाई मिलकर गिरोह का संचालन करते हैं। गिरोह में करीब दर्जन भर बदमाश शामिल हैं।

    उनमें पूर्वी चंपारण के करीब आधा दर्जन शातिर चिह्नित किए जा चुके हैं। अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि सभी चिह्नित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।

    उनमें से एक गोविंदगंज थाना के रढ़िया गांव निवासी राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके साथ मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना के बल्थी गांव निवासी मनीष तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है।

    दोनों ने मिलकर स्वयं को छोटू राणा के गिरोह का सदस्य बताकर अरेराज निवासी एक व्यवसायी फर्स्ट च्वाइस के मालिक अर्जुन पाठक से व्हाट्सएप काल पर 27 अप्रैल 2025 को 20 लाख नकदी रंगदारी की मांग की थी।

    नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी थी। दोनों बदमाशों को बिहार एसटीएफ व जिला पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक लाख नकदी के अलावा तीन सेलफोन भी जब्त किया गया था।

    पुलिस के मुताबिक छोटू राणा पर बिहार पुलिस ने 25 हजार के इनाम की घोषणा कर रखी है। पुलिस की टीम शेष सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।