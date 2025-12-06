जागरण टीम जगदीशपुर/आरा। Ara Crime: जगदीशपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज टोला स्थित अपने घर के पास बैठे जदयू के बिहिया प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा पर शनिवार दोपहर फायरिंग की गई। घटना दोपहर करीब 1:20 बजे की है। हमलावर एक बाइक पर तीन की संख्या में थे। हमले के दौरान पैर के भाग में हल्का जख्म पाया गया है। घटनास्थल से दो खोखा, दो पिलेट (गोली का अग्र भाग) और एक कारतूस बरामद किया गया है। तीन-चार राउंड फायरिंग का आरोप है।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल क्लू पाने के प्रयास में लगी है। उन पर पूर्व में भी फायरिंग हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मनोज कुशवाहा जमीन कारोबार से भी जुड़े है। शनिवार दोपहर वे शिवगंज टोला स्थित अपने घर के पास बैठे थे कि उसी दौरान अपाचे बाइक पर सवार तीन अज्ञात हमलावर मौके पर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली उनके बाएं पैर को छूकर निकल गई, जिससे वे मामूली रूप से जख्मी हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। डाक्टरों की देखरेख में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई। चिकित्सकों ने बताया कि गोली शरीर में नहीं फंसी, बाहरी सतह को छूते हुए निकल गई है।

उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना की सूचना पर जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और थानाध्यक्ष राजीव रंजन पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि इस संबंध मे अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वे पेशे से प्रापर्टी डीलर भी है। शुरूआती जांच में इस घटना को भूमि विवाद से ही जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए तकनीकी एवं स्थानीय इनपुट का इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

छह साल पूर्व भी मारी गई थी गोली मनोज कुशवाहा साल 27 मई 2018 को बिहिया के साहेब टोला में घटित छोटक कुशवाहा हत्याकांड में गवाह थे। 24 दिसंबर वर्ष 2019 को भी घर पर धावा बोल उन्हें गोली मारी गई थी