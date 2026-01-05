Language
    देहरादून में 90 लाख रुपये से संवरेंगे पार्क, लोगों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं

    By Ankur Agarwal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:39 AM (IST)

    देहरादून को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए एमडीडीए रायपुर विधानसभा क्षेत्र में दो पार्कों का निर्माण और जीर्णोद्धार कर रहा है। इस परियोजना पर लगभग 90 लाख ...और पढ़ें

    एमडीडीए की ओर से संवारे जा रहे डालनवाला व नेहरू कॉलोनी के पार्क का शिलान्यास करते रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून को हरित, स्वच्छ और नागरिक अनुकूल शहर बनाने की दिशा में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) लगातार ठोस कदम उठा रहा है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित विकास संकल्प को साकार करते हुए रायपुर विधानसभा क्षेत्र में दो प्रमुख पार्कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्राधिकरण की ओर से शुरू किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 90 लाख रुपये खर्च होंगे।

    रविवार को रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एमडीडीए कॉलोनी चंदर रोड, डालनवाला स्थित सामुदायिक भवन के समीप प्रस्तावित पार्क का शिलान्यास रायपुर विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’ ने किया। पार्क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को हरियाली, स्वच्छ वातावरण और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    यह पार्क बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। पार्क में पैदल पथ, हरित पट्टिका, बैठने की व्यवस्था सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि सभी आयु वर्ग के लोग इसका लाभ ले सकें।

    एमडीडीए अधिकारियों ने बताया कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू कॉलोनी का पार्क पहले ही पूर्ण रूप से विकसित कर लिया गया है। इस पार्क में फुटपाथ निर्माण, व्यापक पौधारोपण, स्टेज निर्माण, पेंटिंग वर्क और मैदान में उच्च गुणवत्ता की घास लगाई गई है। सौंदर्यीकरण के साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी पार्क को बेहतर स्वरूप दिया गया है, जिससे शहरी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा मिल सके।

    हरियाली और स्वस्थ जीवन की ओर कदम: काऊ

    शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’ ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पार्क न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमडीडीए द्वारा किए जा रहे ये कार्य रायपुर विधानसभा क्षेत्र की पहचान को और बेहतर बनाएंगे।

    हरित अधोसंरचना पर फोकस: बंशीधर

    एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण मुख्यमंत्री के हरित विकास विजन के अनुरूप शहरों में पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का माध्यम हैं। आने वाले वर्षों में पार्क शहरी हरियाली की मजबूत नींव साबित होंगे। पार्कों के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।