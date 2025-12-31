देहरादून में ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड से नहीं बच सकेंगे वाहन चालक, 14 नाके से पड़ेगा गुजरना
जागरण संवाददाता, देहरादून। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जिले के प्रमुख 14 मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। वाहन चालक को आयोजन स्थल से घर पहुंचने के लिए हर नाके से होकर गुजरना पड़ेगा। ओवर स्पीड के चालन के लिए स्पीड रडारगन व शराब की जांच के लिए एल्कोहल मीटर की विशेष टीम नियुक्त की जाएगी। मोटरयान एक्ट का उल्लंघन करने पर नए वर्ष का पहला दिन सलाखों के पीछे रहेगा।
देहरादून जिले के प्रमुख मार्ग राजपुर रोड, रिस्पना, हरिद्वार बाइपास, सहारनपुर रोड, चकराता, सहस्रधारा, रायपुर, मालदेवता, थानो, लच्छीवाला, ऋषिकेश, रायवाला, नेपालीफार्म, भानियावाला को चिन्हि्त किया गया है। कार्यक्रम स्थल से घर जाने के लिए वाहन चालक को प्रमख सड़कों के नाके से होकर गुजरना पड़ेगा।
आरटीओ प्रवर्तन डा. अनीता चमोला ने बताया होटल, रिसार्ट, रेस्टोरेंट, वेडिंग प्वाइंट के आसपास की प्रमुख सड़कों पर टीम तैनात की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न मार्गों पर बाइक स्क्वाइड टीम को रवाना किया जाएगा।
इसके अलावा अधिकारी इंटरसेप्टर से भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एआरटीओ को चेकिंग से पहले ब्रिफिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जो प्रमुख मार्ग आउटर क्षेत्र को जोड़ते हैं। वहां चेकिंग टीम बढ़ाई जाएगी।
आरटीओ प्रवर्तन ने की अपील
आरटीओ प्रवर्तन डा. अनीता चमोला ने कार्यक्रम स्थल पर जश्न मानाने वाले लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा निजी वाहन के बजाए टैक्सी- मैक्सी कैब से सफर करें। जिससे कामर्शियल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। लेकिन निजी वाहन स्वामी शराब के नशे में पाया जाता है। तो वाहन को मौके पर सीज किया जाएगा। इसके साथ ही थाने का रुख करना पड़ेगा। हालांकि वाहन में सवार अन्य व्यक्तियों को सकुशल घर भेजा जाएगा।
