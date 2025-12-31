देहरादून में ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड से नहीं बच सकेंगे वाहन चालक,  14 नाके से पड़ेगा गुजरना

जागरण संवाददाता, देहरादून। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जिले के प्रमुख 14 मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। वाहन चालक को आयोजन स्थल से घर पहुंचने के लिए हर नाके से होकर गुजरना पड़ेगा। ओवर स्पीड के चालन के लिए स्पीड रडारगन व शराब की जांच के लिए एल्कोहल मीटर की विशेष टीम नियुक्त की जाएगी। मोटरयान एक्ट का उल्लंघन करने पर नए वर्ष का पहला दिन सलाखों के पीछे रहेगा।

देहरादून जिले के प्रमुख मार्ग राजपुर रोड, रिस्पना, हरिद्वार बाइपास, सहारनपुर रोड, चकराता, सहस्रधारा, रायपुर, मालदेवता, थानो, लच्छीवाला, ऋषिकेश, रायवाला, नेपालीफार्म, भानियावाला को चिन्हि्त किया गया है। कार्यक्रम स्थल से घर जाने के लिए वाहन चालक को प्रमख सड़कों के नाके से होकर गुजरना पड़ेगा।