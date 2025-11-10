दून में अधिवक्ताओं का पुराने न्यायालय परिसर में रैन बसेरा बनाने का विरोध, सड़क पर उतरे: किया धरना-प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, देहरादून: जिला जज न्यायालय परिसर (पुराना) में सिविल कमाउंड हरिद्वार रोड पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तावित रैन बसेरा बनाए जाने के विरोध में अधिवक्ता सड़क पर उतरे और धरना प्रदर्शन किया।

बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि एसोसिएशन में वर्तमान में 5000 से अधिक अधिवक्ता पंजीकृत हैं। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट और मुंशी सहित 5000 लोग कार्यरत हैं।

न्याय विभाग की ओर से एसोसिएशन को जिला न्यायालय परिसर में पांच बीघा लीज पर जमीन चेंबर निर्माण के लिए दी गई है, इस जमीन पर 5000 अधिवक्ता व 5000 टाइपिस्ट व मुंशी अथार्त कुल 10 हजार व्यक्तियों के लिए जगह पर्याप्त नहीं है।