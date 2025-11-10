Language
    दून में अधिवक्ताओं का पुराने न्यायालय परिसर में रैन बसेरा बनाने का विरोध, सड़क पर उतरे: किया धरना-प्रदर्शन

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    देहरादून में जिला जज न्यायालय परिसर में रैन बसेरा बनाने के विरोध में अधिवक्ता सड़क पर उतरे और धरना प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अनुसार, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और अन्य कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण उन्हें आवंटित भूमि कम पड़ रही है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उन्हें चैंबर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाए।

    जिला जज न्यायालय परिसर (पुराना) में सिविल कमाउंड हरिद्वार रोड पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तावित रैन बसेरा बनाए जाने के विरोध में सड़क पर बैठक के धरना देते अधिवक्ता । जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: जिला जज न्यायालय परिसर (पुराना) में सिविल कमाउंड हरिद्वार रोड पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तावित रैन बसेरा बनाए जाने के विरोध में अधिवक्ता सड़क पर उतरे और धरना प्रदर्शन किया।

    बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि एसोसिएशन में वर्तमान में 5000 से अधिक अधिवक्ता पंजीकृत हैं। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट और मुंशी सहित 5000 लोग कार्यरत हैं।

    न्याय विभाग की ओर से एसोसिएशन को जिला न्यायालय परिसर में पांच बीघा लीज पर जमीन चेंबर निर्माण के लिए दी गई है, इस जमीन पर 5000 अधिवक्ता व 5000 टाइपिस्ट व मुंशी अथार्त कुल 10 हजार व्यक्तियों के लिए जगह पर्याप्त नहीं है।

    उन्होंने कहा कि पुराना जिला जज न्यायालय परिसर में सिविल कैंपस हरिद्वार रोड की भूमि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण एवं वादकारी शेड के लिए आवंटित की जानी बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं के हित एवं वाद कार्यों के हित में दी जानी नितांत आवश्यक है।

    उन्होंने मांग की की पूर्व जिला जज न्यायालय परिसर स्थित सिविल कैंपस हरिद्वार रोड की भूमि अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के हित के लिए आवंटित की जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे।

