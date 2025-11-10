कुल्लू में तहसीलदार के विरुद्ध देव समाज का प्रदर्शन, देवता भृगु ऋषि के अस्थायी शिविर में जूते पहनकर जाने पर हुआ था विवाद

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन तहसीलदार मामले का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सोमवार को कुल्लू में देव समाज संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार, प्रशासन और तहसीलदार के खिलाफ देव समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस प्रदर्शन में हज़ारों लोग एकत्र हुए। इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में देव समाज के लोगों ने भारी संख्या में पहुंच कर देवी देवताओं के अपमान पर रोष प्रकट किया है। भूतनाथ पुल से होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई।

देव समाज का आरोप, तहसीलदार ने अभद्रता की देव समाज का आरोप है कि तहसीलदार ने उनके साथ अभद्रता और बदसलूकी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस घटना के बाद, देव समाज की मांग है कि तहसीलदार पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल कुल्लू से स्थानांतरित किया जाए।

2023 व 24 में भी लगे थे आरोप यह पहली बार नहीं है जब देव समाज ने तहसीलदार के खिलाफ विरोध किया है। 2023 और 2024 में भी उनके खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। देवता के शिविर में जूतों के साथ जाने का हुआ था विरोध दो अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन जिस प्रकार से तहसीलदार हरि सिंह यादव देवता भृगु ऋषि के अस्थाई शिविर में जूतों के साथ गए उससे देव समाज की भावना आहत हुई है।