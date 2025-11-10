Language
    कुल्लू में तहसीलदार के विरुद्ध देव समाज का प्रदर्शन, देवता भृगु ऋषि के अस्थायी शिविर में जूते पहनकर जाने पर हुआ था विवाद

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    कुल्लू में देव समाज ने तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि तहसीलदार देवता भृगु ऋषि के अस्थायी शिविर में जूते पहनकर चले गए थे। देव समाज ने इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई और तहसीलदार के निलंबन की मांग की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है।

    कुल्लू में तहसीलदार के विरोध में प्रदर्शन करते देव समाज के लोग। जागरण

    दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन तहसीलदार मामले का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सोमवार को  कुल्लू में देव समाज संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार, प्रशासन और तहसीलदार के खिलाफ देव समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। 

    इस प्रदर्शन में हज़ारों लोग एकत्र हुए। इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में देव समाज के लोगों ने भारी संख्या में पहुंच कर देवी देवताओं के अपमान पर रोष प्रकट किया है। भूतनाथ पुल से होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। 

    देव समाज का आरोप, तहसीलदार ने अभद्रता की

    देव समाज का आरोप है कि तहसीलदार ने उनके साथ अभद्रता और बदसलूकी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस घटना के बाद, देव समाज की मांग है कि तहसीलदार पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल कुल्लू से स्थानांतरित किया जाए।

    2023 व 24 में भी लगे थे आरोप

    यह पहली बार नहीं है जब देव समाज ने तहसीलदार के खिलाफ विरोध किया है। 2023 और 2024 में भी उनके खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए गए थे।

    देवता के शिविर में जूतों के साथ जाने का हुआ था विरोध

    दो अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले  दिन जिस प्रकार से तहसीलदार हरि सिंह यादव देवता भृगु ऋषि के अस्थाई शिविर में जूतों के साथ गए उससे देव समाज की भावना आहत हुई है। 

    तहसीलदार की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

    इसके बाद तहसीलदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था, जबकि देवता के लोगों की शिकायत पर आज तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 

    देवलू घसीटते हुए शिविर तक ले गए थे तहसीलदार

    गौर रहे कि दशहरा उत्सव में देवता भृगृ ऋषि का अस्थायी शिविर अशुद्ध करने पर तहसीलदार कुल्लू को देवलुओं द्वारा घसीटते हुए अस्थायी शिविर तक लाया था। तहसीलदार ने माफी भी मांगी थी। इसके बाद तहसीलदार की ओर से दी गई शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। इस मामले में सात देवलुओं को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया है।

