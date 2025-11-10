Language
    हिमाचल: डिप्टी सीएम की बेटी की शादी की धाम में पहुंचे 10 हजार लोग, नहीं लिया किसी से शगुन; ...लोगों से एक ही बात कही

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:09 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था की शादी से पहले रिसेप्शन धाम का आयोजन किया गया, जिसमें 10 हजार लोगों को निमंत्रण दिया गया। समारोह में राज्यपाल, गुरु गुरिंदर सिंह महाराज सहित कई हस्तियों ने आशीर्वाद दिया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किसी से शगुन नहीं लिया, केवल बेटी को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। पंजाबी गायिका हरगुन कौर ने भी इस अवसर पर प्रस्तुति दी।

    डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी की शादी से पहले आयोजित धाम में आशीर्वाद देने पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की शादी से पहले रविवार को रिसेप्शन धाम दी गई। समारोह में कई हस्तियां आशीर्वाद देने पहुंची। डिप्टी सीएम ने धाम में 10 हजार लोगों को न्योता दिया था।

    शगुन देने के लिए आतुर रहे लोग

    उपमुख्यमंत्री की तरफ से समारोह की व्यापक तैयारियां की गई थीं। समारोह में पहुंचे लोग आस्था को शगुन देने के लिए काफी आतुर रहे, लेकिन मुकेश ने समारोह में पहुंचे किसी का भी शगुन नहीं लिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है।

    इन हस्तियों ने दिया आशीर्वाद

    समारोह में राधास्वामी सत्संग डेरा ब्यास के गुरु गुरिंदर सिंह महाराज, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सहित कई अन्य हस्तियां शामिल हुईं और आस्था अग्निहोत्री व सचिन शर्मा को आशीर्वाद दिया।

    22 नवंबर को होगी शादी

    धाम का आयोजन गोंदपुर जयचंद स्थित निज गृह परिसर में हुआ। समारोह में समाज के हर वर्ग से जुड़े अनेक गण्यमान्य पधारे। विवाह की प्रमुख रस्में 22 नवंबर को होंगी। उपमुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

    हरगुन ने दी प्रस्तुति

    समारोह में पहुंची पंजाबी गायक हरगुन कौर ने पापा कहते हैं बेटी आस्था ऊंचा नाम करेगी, तो हर कोई आस्था की तरफ देखता रहा। हरगुन ने आस्था और सचिन शर्मा की मौजूदगी में कई गीत प्रस्तुत किए।

    ये अतिथि भी पहुंचे

    श्रीश्री 1008 जगद्गुरु रामानंदाचार्य, श्री गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी व बाबा अमरजोत सिंह, हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, विधायक सतपाल सत्ती, विधायक आशीष बुटेल, विधायक नीरज नैय्यर, विधायक विवेक शर्मा, विधायक राकेश कालिया, सुदर्शन बबलू, हिमफैड के चेयरमैन महेश्वर चौहान, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा समेत कई जनप्रतिनिधियों एवं प्रदेश भर के कई गण्यमान्यों ने भाग लिया। 