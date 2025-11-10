हिमाचल: डिप्टी सीएम की बेटी की शादी की धाम में पहुंचे 10 हजार लोग, नहीं लिया किसी से शगुन; ...लोगों से एक ही बात कही

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की शादी से पहले रविवार को रिसेप्शन धाम दी गई। समारोह में कई हस्तियां आशीर्वाद देने पहुंची। डिप्टी सीएम ने धाम में 10 हजार लोगों को न्योता दिया था।

शगुन देने के लिए आतुर रहे लोग उपमुख्यमंत्री की तरफ से समारोह की व्यापक तैयारियां की गई थीं। समारोह में पहुंचे लोग आस्था को शगुन देने के लिए काफी आतुर रहे, लेकिन मुकेश ने समारोह में पहुंचे किसी का भी शगुन नहीं लिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है।

इन हस्तियों ने दिया आशीर्वाद समारोह में राधास्वामी सत्संग डेरा ब्यास के गुरु गुरिंदर सिंह महाराज, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सहित कई अन्य हस्तियां शामिल हुईं और आस्था अग्निहोत्री व सचिन शर्मा को आशीर्वाद दिया।

22 नवंबर को होगी शादी धाम का आयोजन गोंदपुर जयचंद स्थित निज गृह परिसर में हुआ। समारोह में समाज के हर वर्ग से जुड़े अनेक गण्यमान्य पधारे। विवाह की प्रमुख रस्में 22 नवंबर को होंगी। उपमुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।