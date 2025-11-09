हिमाचल: डिप्टी CM की बेटी डा. आस्था का रिसेप्शन, घर से 500 मीटर दूर सजा पंडाल, 3 जिलों के रसोइये और पंजाबी कारीगर बना रहे खाना
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री का विवाह 22 नवंबर को होगा। गोंदपुर जयचंद में पहाड़ी धाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी शामिल होंगे। कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी जिलों के रसोइयों को बुलाया गया है। पंजाबी व्यंजनों के लिए पंजाब से कारीगर आए हैं। संतों ने उपमुख्यमंत्री और उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया।
जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डा. आस्था अग्निहोत्री की शादी 22 नवंबर को होगी। इस उपलक्ष्य पर गोंदपुर जयचंद में आज पहाड़ी धाम आयोजित की जा रही है।
इसमें मुख्य रूप से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहुंच रहे हैं। उपमुख्यमंत्री के आवास गोंदपुर जयचंद से करीब 500 मीटर की दूरी पर सजाए गए पंडाल में 10 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है।
तीन जिलों के रसोइये बना रहे धाम
पहाड़ी धाम तैयार करने के लिए कांगड़ा, बिलासपुर व मंडी जिलों के रसोइए पहुंचे हैं। कांगड़ा की धाम का अलग जायका है, मंडी और बिलासपुर की धाम भी काफी फेमस है। इस कारण इन तीनों जिलों के मशहूर रसोइयों को बुलाया गया है।
पंजाबी कारीगर भी पहुंचे
पंजाबी व्यंजन के लिए पंजाब से कारीगरों को बुलाया गया है। जिला ऊना पंजाब से लगता है, इस कारण लोग पंजाबी जायका भी पसंद करते हैं। इस कारण पंजाब के कारीगर भी स्पेशल खाना बनाने के लिए बुलाए गए हैं।
बाबा अनूप व सुरजीत सिंह हीरां वाले आशीर्वाद देने पहुंचे
शनिवार को संत डेरा बाबा ढांगू वाले बाबा अनूप जी महाराज डा. आस्था एवं सचिन शर्मा के विवाह के उपलक्ष्य पर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इसके अलावा डेरा बाबा श्री गरीब दास कांगड़ के संत राकेश दास महाराज एवं बाबा सुरजीत सिंह हीरां वाले गोंदपुर जयचंद में उपमुख्यमंत्री व उनकी बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।