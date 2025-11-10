सोनीपत में नौकरी से निकाले जाने पर भड़के बिजली कर्मचारी, जमकर किया विरोध प्रदर्शन

सोनीपत में नौकरी से निकाले जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुबंध खत्म होने के कारण उन्हें नौकरी से निकाला गया है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका अनुबंध बढ़ाया जाए ताकि वे बेरोजगार न हों। लगभग 80 कर्मचारी नौकरी जाने से परेशान हैं।

विरोध प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी