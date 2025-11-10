Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में नौकरी से निकाले जाने पर भड़के बिजली कर्मचारी, जमकर किया विरोध प्रदर्शन

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:25 PM (IST)

    सोनीपत में नौकरी से निकाले जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुबंध खत्म होने के कारण उन्हें नौकरी से निकाला गया है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका अनुबंध बढ़ाया जाए ताकि वे बेरोजगार न हों। लगभग 80 कर्मचारी नौकरी जाने से परेशान हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    विरोध प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। नौकरी से निकाले जाने पर सोनीपत के गांव गढ़ी ब्राह्मणान स्थित बिजली निगम के सब स्टेशन पर इकट्ठा होकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक, बिजली निगम में उनका अनुबंध पूरा हो गया, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी जाने से परेशान कर्मचारी परेशान हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्मचारियों की मांग है कि अनुबंध बढ़ाकर सभी को नौकरी दी जाए। बता दें कि 80 से अधिक है ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी जाने के बाद बेरोजगारी की चिंता सता रही है।