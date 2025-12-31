Language
    Gold-Silver Price Drop: देहरादून में सोना-चांदी के लुढ़के दाम खरीदार को उमड़ी भीड़, एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार

    By Sumit Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:56 AM (IST)

    देहरादून में सोना-चांदी के दामों में अचानक भारी गिरावट आई है। सोने में ₹4550 प्रति 10 ग्राम और चांदी में ₹14000 प्रति किलो की कमी दर्ज की गई। विवाह और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून। लगातार बढ़ रहे सोना चांदी के दाम विवाह और मांगलिक सीजन से कुछ समय पहले मंगलवार को एकाएक लुढ़क गए। सोना 4550 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 14 हजार रुपये कम होने से दून के सर्राफा बाजार में भी खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े। जिन लोगों की जनवरी से अप्रैल तक विवाह व अन्य मांगलिक कार्य होने हैं उन्होंने एडवांस बुकिंग कर ली है।

    लोगों ने इसलिए भी बुकिंग में उत्साह दिखाया ताकि आने वाले दिनों में दाम अधिक न हो जाए। देर शाम तक दुकान में लोगों की भीड़ को देखते हुए दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे।

    दून की बात करें तो तकरीबन 1100 छोटे और बड़े ज्वेलर्स हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों का सीजन शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में वसंत पंचमी, अप्रैल में बैशाखी और अक्षय तृतीया है। मंगलवार को सोने चांदी के दाम कम होने की सूचना मिलते ही लोग बाजार और अने नजदीकी ज्वेलर्स की दुकानों में पहुंचने लगे। जिन्होंने कुछ समय बाद खरीदारी करनी वे बुकिंग करने पहुंचे।

    इसके लिए विभिन्न ब्रांडेड शोरूम के अलावा धामवाला बाजार, झंडा बाजार, सहारनपुर चौक, राजपुर रोड, प्रेमनगर समेत अलग अलग क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकानों पर खरीदारी के साथ ही एडवांस बुकिंग के लिए लोग पहुंचे। देहराखास स्थित भामेश्वरी ज्वेलर्स के स्वामी व सर्राफा मंडल देहरादून के उपाध्यक्ष डा. देवेंद्र ढल्ला ने बताया कि ग्राहकों की मांग को देखते हुए आम से खास के लिए विभिन्न डिजाइन व हल्के वजन की ज्वेलरी भी उपलब्ध हैं। झंडा बाजार स्थित शिफाली ज्वेलर्स के स्वामी अमित गोयल ने बताया कि कुछ दिनों बाद मंगलवार को काम अच्छा रहा। लोगों की काफी भीड़ रही।

    सवा महीने में सोना 10 हजार रुपये बढ़ा, एक दिन 4500 रुपये घटा
    देहरदून: सराफा मंडल देहरादून के भाव की बात करें एक दिसंबर को जहां 22 कैरेट सोना 121190 प्रति 10 ग्राम था जो सोमवार को 131350 पहुंच गया। इसी तरह 132300 रुपये से बढ़कर चांदी 256500 रुपये प्रतिकिलो रहा। लेकिन, मंगलवार को एकाएक गिरावट के साथ सोना 4550 रुपये घटककर 126870 प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 14200 रुपये घटकर 242300 प्रति किलो रहा।

    मंगलवार को दाम जरूर कम हुए हैं। लोग इसी मन के साथ खरीदारी के लिए पहुंचे कि कहीं बाद में दाम बढ़ न जाए। ऐसे में दुकानों में कइयों ने खरीदारी तो कई एडवांस बुकिंग करने पहुंचे। दुकानदारों ने भी आगामी विवाह व मांगलिक सीजन को लेकर तैयारी पूरी की है।

    -

    - सुनील मेसोन अध्यक्ष सर्राफा मंडल देहरादून

    सोना चांदी के दाम कम होने से लोग खरीदारी में उत्साह दिखा रहे हैं। इसी समय को खरीदारी के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। विवाह के आगामी सीजन के लिए खरीदारी की जा रही है। अंगूठी, नेकलेस, कंगन, पौंछी, पहाड़ी नथ की मांग सबसे ज्यादा है।

    -

    -सुमित गोयल, अध्यक्ष युवा सर्राफा मंडल।