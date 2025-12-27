देहरादून में 52 दूल्हों की निकली भव्य बरात, रविवार को होगा सामूहिक विवाह समारोह

जागरण संवाददाता, देहरादून: श्रीश्री बालाजी सेवा समिति की ओर से आयोजित 16वें सामूहिक विवाह समारोह के तहत शनिवार को शहर में धूमधाम से 52 दूल्हों की बरात निकाली गई। बैंड-बाजे और आतिशबाजी के साथ जगह-जगह लोगों ने बरात का स्वागत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को अंसारी मार्ग स्थित गोपीनाथ मंदिर से बरात ने प्रस्थान किया। दर्शनलाल चौक, घंटाघर, पलटन बाजार, धामावाला बाजार, हनुमान चौक, झंडा बाजार होते हुए सहारनपुर चौक के मार्ग से शिवाजी धर्मशाला पहुंची। बरात में पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और उत्साह से भरे माहौल के बीच घोड़े पर सवार दूल्हे बेहद खुश नजर आए। मार्ग भर लोगों ने बारात का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। शाम को मेहंदी रस्म का आयोजन किया गया, जिसमें स्वजन और आयोजकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।