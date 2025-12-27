देहरादून में 52 दूल्हों की निकली भव्य बरात, रविवार को होगा सामूहिक विवाह समारोह
श्रीश्री बालाजी सेवा समिति ने देहरादून में 16वें सामूहिक विवाह समारोह के तहत 52 दूल्हों की भव्य बरात निकाली। बैंड-बाजे और आतिशबाजी के साथ शहर में जगह- ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: श्रीश्री बालाजी सेवा समिति की ओर से आयोजित 16वें सामूहिक विवाह समारोह के तहत शनिवार को शहर में धूमधाम से 52 दूल्हों की बरात निकाली गई। बैंड-बाजे और आतिशबाजी के साथ जगह-जगह लोगों ने बरात का स्वागत किया।
शनिवार को अंसारी मार्ग स्थित गोपीनाथ मंदिर से बरात ने प्रस्थान किया। दर्शनलाल चौक, घंटाघर, पलटन बाजार, धामावाला बाजार, हनुमान चौक, झंडा बाजार होते हुए सहारनपुर चौक के मार्ग से शिवाजी धर्मशाला पहुंची।
बरात में पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और उत्साह से भरे माहौल के बीच घोड़े पर सवार दूल्हे बेहद खुश नजर आए। मार्ग भर लोगों ने बारात का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। शाम को मेहंदी रस्म का आयोजन किया गया, जिसमें स्वजन और आयोजकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि रविवार को सामूहिक शुभ विवाह का मुख्य कार्यक्रम लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल इंटर कालेज प्रांगण संपन्न होगा। सुबह बरात का स्वागत और शाम को विदाई की रस्म अदा की जाएगी।
बताया कि इस वर्ष समिति की ओर से कुल 52 कन्याओं का विवाह संपन्न करा रही है। अब तक समिति 467 से अधिक कन्याओं का विवाह करा चुकी है। श्रवण वर्मा ने बताया कि अगस्त 2026 में भी 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन प्रस्तावित है। इस मौके पर ओपी. गुप्ता, संजय अग्रवाल, सचिन गुप्ता, चंद्रेश अरोड़ा, मनोज खंडेलवाल आदि रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।