कोहरे का सितम! लखनऊ, मुंबई और दिल्ली की फ्लाइट डायवर्ट, 6 उड़ानें देरी से पहुंचीं देहरादून एयरपोर्ट

संवाद सहयोगी जागरण देहरादून। सोमवार को देहरादून एयरपोर्ट के आसपास छाए घने कोहरे के चलते हवाई सेवाओं पर इसका असर पड़ा। एयरपोर्ट पर सुबह कम दृश्यता के कारण छह हवाई सेवाएं विलंब से पहुंची। इसमें से अहमदाबाद से आने वाले उड़ान तो अपने निर्धारित समय से साढ़े पांच घंटे देर से एयरपोर्ट पर उतरी। शाम को भी एयरपोट पर कम दृश्तया के कारण लखनऊ, मुंबई और दिल्ली की उड़ान को डायवर्ट किया गया। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

