देहरादून में 52 जोड़ों ने एक साथ लिए सात फेरे, आम से लेकर खास हुए शामिल
श्रीश्री बालाजी सेवा समिति ने देहरादून में 52 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। शिवाजी धर्मशाला से बारात निकलकर हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज मैदान पहुं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: श्रीश्री बालाजी सेवा समिति की ओर से 52 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठन से जुड़े लोगों ने शिरकत कर वर-वधू को अशीर्वाद दिया। सभी ने उनके सुखी जीवन की कामना की।
सामूहिक कन्या विवाह के लिए बीते शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्र से होकर निकली 52 दूल्हों की बरात ने शिवाजी धर्मशाला में विश्राम किया। रविवार को बैंड बाजे के साथ लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल इंटर कालेज के मैदान में तक बरात निकाली गई। गेट पर दूल्हों का स्वागत किया गया।
मंगल गीत के बाद एक साथ 52 जोड़ों ने सात फेरे लिए। पूरे रस्म रिवाज के साथ शाम को विदा किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए समिति की ओर से किए जा रहे कार्यों को सराहा।
राजपुर रोड विधायक खजानदास, अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अशोक अग्रवाल, कैंट विधायक सविता कपूर, दीपक सिंघल ने शिरकत की। समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि समिति की ओर से विवाह का यह 16वां समारोह था। अब तक समिति 467 से अधिक कन्याओं का विवाह करा चुकी है।
उन्होंने वर वधू के खुशी जीवन की कामना की। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, सचिव मनोज खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष चंद्रेश अरोड़ा, मीडिया प्रभारी मनमोहन लखेड़ा आदि मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- देहरादून में 52 दूल्हों की निकली भव्य बरात, रविवार को होगा सामूहिक विवाह समारोह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।