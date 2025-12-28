देहरादून में 52 जोड़ों ने एक साथ लिए सात फेरे, आम से लेकर खास हुए शामिल

जागरण संवाददाता, देहरादून: श्रीश्री बालाजी सेवा समिति की ओर से 52 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठन से जुड़े लोगों ने शिरकत कर वर-वधू को अशीर्वाद दिया। सभी ने उनके सुखी जीवन की कामना की।

सामूहिक कन्या विवाह के लिए बीते शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्र से होकर निकली 52 दूल्हों की बरात ने शिवाजी धर्मशाला में विश्राम किया। रविवार को बैंड बाजे के साथ लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल इंटर कालेज के मैदान में तक बरात निकाली गई। गेट पर दूल्हों का स्वागत किया गया।

मंगल गीत के बाद एक साथ 52 जोड़ों ने सात फेरे लिए। पूरे रस्म रिवाज के साथ शाम को विदा किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए समिति की ओर से किए जा रहे कार्यों को सराहा।