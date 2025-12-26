Language
    देहरादून में जमीन का सौदा करने के नाम पर 38 लाख की ठगी, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

    By Deepak Chandra Joshi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    देहरादून में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा कर करीब 38 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने इस वर्ष जून माह में पुलिस से शिकायत की थी। मामले में ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण देहरादून। रायवाला में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा कर करीब 38 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने इस वर्ष जून माह में पुलिस से शिकायत की थी। मामले में करीब छह माह बाद गत बुधवार को पुलिस ने आरोपित को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया।

    रायवाला के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि इस वर्ष 12 जून को प्रताप सिह पुत्र स्व. अमर सिंह निवासी प्रतीतनगर रायवाला ने दिनेश सिंह पडियार पुत्र स्व. शिव सिंह पडियार निवासी बैंक कॉलोनी अजबपुरकलां मोथरोवाला थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया।

    जिसमें उन्होंने दिनेश सिंह पर उनको धोखाधड़ी से रायवाला में टिहरी विस्थापितों को आवंटित भूमि बेचने व भूमि की रजिस्ट्री न कर 38.25 लाख रुपये हड़पने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

    पुलिस टीम के लगातार प्रयासों के बाद मामले के आरोपित दिनेश सिंह पडियार मूल निवासी बौराड़ी सैक्टर 5-बी थाना नई टिहरी को आईएसबीटी देहरादून के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक आरोपित ने भूमि के मूल स्वामियों के फर्जी अनुबंधपत्र, आधार कार्ड व फर्जी हस्ताक्षर के साथ ही जमीन के मूल मालिकों की जगह फर्जी व्यक्तियों को दिखाकर धोखाधड़ी की।

