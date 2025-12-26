देहरादून में जमीन का सौदा करने के नाम पर 38 लाख की ठगी, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

संवाद सूत्र, जागरण देहरादून। रायवाला में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा कर करीब 38 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने इस वर्ष जून माह में पुलिस से शिकायत की थी। मामले में करीब छह माह बाद गत बुधवार को पुलिस ने आरोपित को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया।



रायवाला के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि इस वर्ष 12 जून को प्रताप सिह पुत्र स्व. अमर सिंह निवासी प्रतीतनगर रायवाला ने दिनेश सिंह पडियार पुत्र स्व. शिव सिंह पडियार निवासी बैंक कॉलोनी अजबपुरकलां मोथरोवाला थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया।

