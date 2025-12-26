हरिद्वार से पिता की क्रिया कर लौट रहे व्यक्ति की दर्दनाक मौत, अंबाला हाईवे पर अज्ञात कार ने कुचला
अंबाला में 152-डी हिसार हाईवे पर सड़क हादसे में मोहित कालड़ा नामक एक युवक की मौत हो गई। वह अपने पिता की क्रिया करने के बाद हरिद्वार से लौट रहा था। पुल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। 152-डी हिसार हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहित कालड़ा के रूप में हुई है, जो अपने पिता की क्रिया कर हरिद्वार से लौट रहा था।
शहर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पटियाला पंजाब के राजपुरा निवासी जगदीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भांजा मोहित कालड़ा पिता अनिल कुमार का 14 दिसंबर को निधन हो गया था।
मोहित 23 दिसंबर को हरिद्वार गया था। मोहित वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच परिजन राजपुरा सिटी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्हें जानकारी मिली कि अंबाला में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हुई है।
25 दिसंबर को परिजन बलदेव नगर थाना पहुंचे, जहां से शव की शिनाख्त करवाई गई। शव मोहित कालड़ा का ही निकला।
पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर को मोहित हाईवे 152-डी पर हिसार की तरफ फ्लाईओवर के पास सदोपुर गांव के नजदीक पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया।
