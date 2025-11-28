रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय दौरा, पहुंचेंगे मसूरी; चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल के जवान तैनात

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को देहरादून आ रहे हैं। वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) में प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे।

वायुसेना के विशेष विमान से आएंगे

शुक्रवार शाम करीब चार बजे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वह हेलीकाप्टर के जरिये मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) में बने पोलोग्राउंड हेलीपैड पर उतरेंगे।