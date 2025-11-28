रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय दौरा, पहुंचेंगे मसूरी; चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल के जवान तैनात
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिन के दौरे पर देहरादून आ रहे हैं। वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अकादमी परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वे आज और कल अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को देहरादून आ रहे हैं। वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) में प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
वायुसेना के विशेष विमान से आएंगे
शुक्रवार शाम करीब चार बजे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वह हेलीकाप्टर के जरिये मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) में बने पोलोग्राउंड हेलीपैड पर उतरेंगे।
चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं। रक्षामंत्री रात को अकादमी में ही विश्राम करेंगे। वह आज और कल प्रशिक्षणरत सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।