    राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान को लगा झटका, सिंध विधानसभा ने निंदा प्रस्ताव किया पारित

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:46 AM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के भारत में शामिल होने संबंधी बयान से भड़के पाकिस्तान ने इसे खतरनाक बदलाव वाली टिप्पणी करार दिया है। जबकि सिंध प्रांत की असेंबली ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राजनाथ सिंह के बयान की निंदा की। 

    भड़के पाकिस्तान ने राजनाथ की टिप्पणी को खतरनाक बताया (फोटो- पीटीआई)

    पीटीआई, इस्लामाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के भारत में शामिल होने संबंधी बयान से भड़के पाकिस्तान ने इसे खतरनाक बदलाव वाली टिप्पणी करार दिया है। जबकि सिंध प्रांत की असेंबली ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राजनाथ सिंह के बयान की निंदा की।

    राजनाथ सिंह ने कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं, पाकिस्तान का सिंध प्रांत भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में कही थी।

    सिंध की असेंबली में राजनाथ सिंह के बयान की निंदा का प्रस्ताव आबकारी मंत्री मुकेश कुमार चावला ने पेश किया। उन्होंने कहा, सिंध पाकिस्तान का अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा।

    प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय रक्षा मंत्री का बयान भ्रम व घृणा पैदा करने वाला, भड़काऊ और इतिहास को पलटने वाला है। यह बयान कूटनीतिक मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है।

    प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई है कि वह भारतीय नेता के बयान पर कूटनीतिक, कानूनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करे। साथ ही भारत के सिंधु जल समझौते के उल्लंघन, पर्यावरण और मानवीय संकट पैदा करने वाले कदमों की जानकारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दे।

    प्रस्ताव में कहा गया है कि राजनाथ सिंह अपनी पहचान को मजबूती देने के लिए खुद को प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से जोड़ रहे हैं। जबकि यह सोच आधुनिक राष्ट्र वाले युग में बेमानी है। 