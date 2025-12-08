देहरादून में रिश्ते तार-तार, बेटी ने 93 वर्षीय पिता के खाते से 10 लाख उड़ाए; बेटे ने धोखे से बनाई वसीयत 

जागरण संवाददाता, देहरादून: रिश्तों को कलंकित करते हुए एक महिला ने चलने फिरने में असमर्थ 93 वर्षीय पिता प्रेम सिंह से धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए। वहीं, दूसरे मामले में पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने सारी संपत्ति एवं बैंक खातों में जमा पूंजी धोखे से वसीयतनामा बनाकर अपने नाम कर डाली और बुजुर्ग मां मुन्नी देवी को घर से बाहर निकाल दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष यह मामले सोमवार को जनता दरबार के दौरान सामने आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी ने बुजुर्ग पिता प्रेम सिंह से धोखाधड़ी करने की शिकायत पर लीड बैंक अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जबकि मुन्नी देवी की शिकायत पर बेटे के विरुद्ध भरण पोषण एक्ट में वाद दायर कर वसीयतनामा की विधिक जांच कराने के निर्देश दिए।



जिलाधिकारी सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन में जन समस्या सुनी। दूरदराज से बड़ी संख्या में आए लोगों ने घरेलू, जमीन विवाद, सीमांकन, ऋण माफी, आर्थिक अनुदान, भरण पोषण, प्रमाण पत्र से जु़ड़ी हुई 176 समस्या रखी।

जिलाधिकारी ने मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया। शेष प्रकरणों को विभागों को अग्रसारित कर विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान विधवा नेहा ने ऋण माफ करने की गुहार लगाते हुए बताया कि उनके पति ने बैंक से पांच लाख का ऋण लिया था।

करंट लगने से पति की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद तीन साल तक बैंक की किस्त नियमित जमा की, लेकिन अब कोई काम न होने के कारण वह बैंक की किस्त भरने में असमर्थ है। जिस पर लीड बैंक अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए।

दिव्यांग वकील साहनी ने बताया कि उनकी अभी तक दिव्यांग पेंशन नहीं लगी है। इस पर 80 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति की मौके पर ही पेंशन स्वीकृत की गई। वहीं, 70 वर्षीय बुजुर्ग इंदू राजवंशी ने वृद्धावस्था पेंशन की लगने की समस्या पर उनका आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए मौके पर ही आवेदन कराया गया।

लोनिवि द्वारा दारागाड-कथियान मोटर मार्ग पर अनियमितता व अतिक्रमण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम चकराता और अधिशासी अभियंता को संयुक्त जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सुंदरवाला निवासी ओमकार शर्मा ने 33 केवी विद्युत पोल एवं तारे भवन के ऊपर से हटवाने का अनुरोध किया, जिस पर अधिशासी अभियंता को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। परिवार की कमजोर आर्थिकी का हवाला देकर सपना कुमारी ने नर्सिंग की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। जिस पर डीपीओ को जांच को कहा गया है। अठूरवाला निवासी अनीता चौहान ने दैवीय आपदा के दौरान मकान ध्वस्त होने के कारण पुनर्विस्थापन की गुहार लगाई। जिस पर अपर जिलाधिकारी एवं निदेशक टीडीसी पुनर्वास को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहू ने वृद्धा को घर से निकाला, बेटी ने मां का घर कब्जाया पंडितवाडी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग लता त्यागी ने बहू पर उनके घर कब्जा करने और उन्हें घर से निकालने की शिकायत की। जिलाधिकारी के आदेश पर बहू के विरुद्ध भरण पोषण एक्ट में वाद दर्ज कराया गया।

दुर्गा नगर निवासी बुजुर्ग राधा ने बताया कि उन्होंने एमडीडीए चंदर नगर कालोनी में अपनी बेटी को रहने के लिए घर दिया था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद बेटी ने धोखे से घर ही कब्जा लिया और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ली।

जिलाधिकारी ने एडीएम को सब रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए हैं। बस सेवा नहीं की शुरू, रिपोर्ट तलब देहरादून से भानिवयावाला, जौली होते हुए थानो तक परिवहन निगम, स्मार्ट सिटी या इलेक्ट्रिक बस सेवा न होने से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी की शिकायत पर पिछले दिनों जिलाधिकारी ने बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद अब तक बस सेवा संचालित न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और एडीएम से रिपोर्ट तलब की है। वहीं, पुनीत अग्रवाल के घर से चोरी हुए आभूषण एवं नकदी की बरामदगी के लिए पुलिस के सीओ करे प्रकरण की स्वयं समीक्षा कर तत्काल आख्या देने को कहा गया। थानो में अवैध मस्जिद की होगी जांच रायपुर क्षेत्र स्थित थानो में अवैध मस्जिद व अवैध रूप से चल रहे मदरसा की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, थानो क्षेत्र में फलदार एवं हरे भरे पेड़ों के अवैध कटान की शिकायत पर भी एडीएम को जांच कराने के निर्देश दिए गए। जोलियो गांव के लोगों ने ग्राम ग्राम समाज व वन पंचायत की जमीन पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत की, जिस पर कब्जा मुक्त कराने के निर्देश तहसीलदार को दिए गए।