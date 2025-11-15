Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्रेशर्स पार्टी में नृत्य से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, इसमें मुख्य आकर्षण रहा मिस और मिस्टर फ्रेशर का चुनाव

    By Sukant Mamgain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    एसजीआरआर विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) कालेज आफ नर्सिंग  में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। जिसमें नए छात्रों का स्वागत हुआ। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। मिस और मिस्टर फ्रेशर का चुनाव हुआ, जिसमें छात्रों ने रैंप वाक किया और सवालों के जवाब दिए। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    एसजीआरआरयू कालेज आफ नर्सिंग में आयोजित फ्रेशर्स पार्टी में नृत्य प्रस्तुत करती छात्राएं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: रंग-विरंगे परिधान, संगीत की थिरकते छात्र-छात्राओं ने एसजीआरआर विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) कालेज आफ नर्सिंग को शुक्रवार को उत्सव और उमंग से भर दिया।

    फ्रेशर्स पार्टी और बाल दिवस के संयुक्त आयोजन में नए और पुराने छात्रों ने मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी कुलपति डा. प्रथप्पन के पिल्लई द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। वरिष्ठ छात्र और फैकल्टी सदस्यों ने नवागंतुक छात्रों का तिलक कर स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बालीवुड, गढ़वाली, पंजाबी, कुमाऊंनी और राजस्थानी गीतों के साथ नृत्य, गायन और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फ्रेशर्स पार्टी का मुख्य आकर्षण मिस और मिस्टर फ्रेशर का चुनाव रहा।

    एएनएम से खुशी को मिस फ्रेशर, जीएनएम से संदीप को मिस्टर फ्रेशर और रिया रावत को मिस फ्रेशर चुना गया। बीएससी से पीयूष पुरोहित मिस्टर फ्रेशर और अंजलि मिस फ्रेशर बनीं। एमएससी से आयुषी ने भी मिस फ्रेशर का ताज अपने नाम किया। प्रतिभागियों ने रैंप वाक, आत्म-परिचय और प्रश्नोत्तरी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

    निर्णायक मंडल ने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल के आधार पर विजेताओं का चयन किया। कार्यक्रम के अंत में कालेज की प्राचार्य डा. जी रामालक्ष्मी ने सभी विजेताओं को बधाई दी और विवि प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ छात्र और फैकल्टी सदस्य भी उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- देहरादून में ग्राफिक एरा में आयोजित हुआ फैशन शो, छात्राओं ने रैंप पर जीवंत कीं देशभर की जनजातीय परंपराएं

    यह भी पढ़ें- Shopping Markets in Noida: सर्दियों में फैशन और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो, ऊनी कपड़ों से सजे नोएडा के बाजार