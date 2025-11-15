फ्रेशर्स पार्टी में नृत्य से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, इसमें मुख्य आकर्षण रहा मिस और मिस्टर फ्रेशर का चुनाव

जागरण संवाददाता, देहरादून: रंग-विरंगे परिधान, संगीत की थिरकते छात्र-छात्राओं ने एसजीआरआर विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) कालेज आफ नर्सिंग को शुक्रवार को उत्सव और उमंग से भर दिया। फ्रेशर्स पार्टी और बाल दिवस के संयुक्त आयोजन में नए और पुराने छात्रों ने मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी कुलपति डा. प्रथप्पन के पिल्लई द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। वरिष्ठ छात्र और फैकल्टी सदस्यों ने नवागंतुक छात्रों का तिलक कर स्वागत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बालीवुड, गढ़वाली, पंजाबी, कुमाऊंनी और राजस्थानी गीतों के साथ नृत्य, गायन और रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फ्रेशर्स पार्टी का मुख्य आकर्षण मिस और मिस्टर फ्रेशर का चुनाव रहा। एएनएम से खुशी को मिस फ्रेशर, जीएनएम से संदीप को मिस्टर फ्रेशर और रिया रावत को मिस फ्रेशर चुना गया। बीएससी से पीयूष पुरोहित मिस्टर फ्रेशर और अंजलि मिस फ्रेशर बनीं। एमएससी से आयुषी ने भी मिस फ्रेशर का ताज अपने नाम किया। प्रतिभागियों ने रैंप वाक, आत्म-परिचय और प्रश्नोत्तरी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।