    Shopping Markets in Noida: सर्दियों में फैशन और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो, ऊनी कपड़ों से सजे नोएडा के बाजार

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:24 AM (IST)

    नोएडा के ऊनी कपड़ों से सजे बाजार खरीदारों को आकर्षित करते हैं, जहां ट्रेंडी और आरामदायक कपड़ों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। ये बाजार स्टाइल और आराम का अनूठा मिश्रण हैं, जो सर्दियों में फैशनेबल दिखने का अवसर प्रदान करते हैं।

    जगतफार्म मार्केट में गर्म कपड़ों की खरीदारी करते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सर्दी की हल्की सी दस्तक ने ऊनी कपड़ों के बाजार को पूरी तरह गर्म कर दिया है। नवंबर की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट आते ही लोग गर्म वस्त्रों की तलाश में जुट गए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों और शॉपिंग मॉल में स्वेटर, जैकेट, शाल, मफलर, कंबल और अन्य ऊनी सामान का नया स्टाक उतर आया है।

    दुकानदारों का कहना है कि ठंड की आहट मात्र से ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे कारोबार में उछाल आया है। ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म, ओमेक्स कनॉट प्लेस और ग्रैंड वेनिस मॉल जैसे बाजारों में ऊनी वस्त्रों की रंग-बिरंगी रेंज सजी हुई है। दुकानदारों ने विभिन्न ब्रांड्स और डिजाइनों के गर्म कपड़े प्रदर्शित किए हैं, जो किफायती दामों पर उपलब्ध हैं।

    स्थानीय बाजारों में कीमतें मात्र 300 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये तक की है, वहीं मॉल में 500 रुपये से लेकर सात हजार रुपये व इससे भी अधिक रेंज के ऊनी कपड़े मौजूद हैं। सस्ते विकल्पों में लोकल ब्रांड्स के स्वेटर और शाल शामिल हैं, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांडेड जैकेट और कंबल भी बारामद में हैं।

    महिलाओं के लिए स्टाइलिश कार्डिगन, लंबे पुलओवर और डिजाइनर, ब्लाउज, ऊनी लोअर, शाल सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये आकर्षक पैटर्न और चटकीले रंगों में भी उपलब्ध हैं, जो फैशन के साथ गर्माहट प्रदान करते हैं। पुरुषों की डिमांड में वूलन जैकेट, फुल-स्लीव स्वेटर और मफलर टाप पर हैं।

    बच्चों के लिए कार्टून प्रिंट वाले स्वेटर, कैप और ग्लव्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। माता-पिता बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी वाले ऊनी कपड़े खरीद रहे हैं। दुकानदार आकाश कुमार ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार स्टाक 30 प्रतिशत ज्यादा रखा है।

    ठंड शुरू होते ही बिक्री में तेजी है। ग्राहक डिजाइन और क्वालिटी दोनों देखते हैं। एक अन्य दुकानदार नीतेश ने कहा कि ऊनी कपड़ों का बाजार सभी वर्गों के खरीदारों के लिए तैयार है। सोशल माध्यम के साथ आफलाइन बाजार भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट आफर भी दिए जा रहे हैं।