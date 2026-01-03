उत्तराखंड : साहू के बयान पर हमलावर हुई कांग्रेस, बोली- पूरी भाजपा की मानसिकता दर्शाता है मंत्री के पति का बयान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इस बयान में गिरधारी लाल साहू यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार में मिल जाती हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह साहू का बयान नहीं बल्कि पूरी भाजपा की महिलाओं के प्रति मानसिकता का परिचायक है।



एक बयान जारी कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा शासित उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड महिला राज्यों में महिला अपराध की श्रेणी में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता भी सामने आ रही हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी भाजपा के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। अच्छा होता यदि राज्य सरकार और राज्य महिला आयोग गिरधारी लाल साहू के सार्वजनिक बयान का संज्ञान लेकर उन पर कठोर मामला दर्ज कराती लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।