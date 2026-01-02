उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति साहू ने मांगी माफी, बोले- तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया बयान
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अपने बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को विरोधियों ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित उनके बयान को लेकर माफी मांगी है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि दौलाघट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल हुए थे। तब उनके द्वारा हास्यप्रद के रूप में अपने मित्र की शादी पर चर्चा की थी।
उन्होंने कहा कि विरोधियों और कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा उनके बयान को तोड़-मरोड़कर समाज में पेश किया जा रहा है, जो कि गलत और निराधार है।
गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया में वीडियो जारी कर कहा कि वह देश की समस्त बहन-बेटियों का सम्मान करते हैं। जहां तक बेटियों के सम्मान की बात है तो वह प्रतिवर्ष बरेली में श्रीरामलीला में 101 निर्धन बेटियों का विवाह लंबे समय से कराते आ रहे हैं। साथ ही अपनी श्रद्धा से उन बेटियों की शादी में सहयोग करते हैं।
उन्होंने कहा कि वह सोमेश्वर विधानसभा सहित समस्त प्रदेश व देश की बेटियों का सम्मान व स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी व कांग्रेस उनकी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करके लाभ लेना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची हो या बुरा लगा तो वह उन सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।
