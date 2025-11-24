Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लाखामंडल, शिव मंदिर में की पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाखामंडल स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की और राज्यवासियों की शांति की कामना की। उन्हें 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून और युवाओं को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर जोर दिया और हनोल मंदिर के विकास की बात कही।
जागरण संवाददाता, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लाखामंडल स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे, जहां स्थानीय जनता एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
मांग पत्र दिया कार्रवाई का आश्वासन
कार्यक्रम के राज्य मंत्री व कार्यक्रम संयोजक गीता राम गौड़ ने क्षेत्र की विभिन्न स्थानीय समस्याओं से संबंधित 16 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी मांगों का गंभीरता से परीक्षण कर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठा रही है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4.5 वर्ष में 26,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सरकारी नौकरियों में चयनित किया गया है।
उन्होंने कहा कि “यह नौकरियाँ पूरी तरह मेरिट और प्रतिभा के आधार पर दी गई हैं।” सरकार ने लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद और जबरदस्ती मतांतरण जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगा दी है। राज्य सरकार राज्य की डेमोग्राफी और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद स्थापित हुआ, उज्जैन में महाकाल कारिडोर का निर्माण पूरा हुआ, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए व्यापक कार्य चल रहे हैं।
इस क्षेत्र के प्रसिद्ध हनोल मंदिर का 120 करोड़ का विशेष मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण व विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लाखामंडल की जनता द्वारा दिया गया स्नेह और स्वागत उनके लिए अत्यंत भावुक करने वाला है। उन्होंने जनता का हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है।
इस अवसर पर विधायक दुर्गेश्वर लाल, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
