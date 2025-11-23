उत्तराखंड में उद्योगों कसे लेकर CM धामी बोले, 'आधारभूत संरचना देने को लेकर सरकार गंभीर'

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों को सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास में सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी पंतनगर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर औद्योगिक माहौल और राज्य की रजत जयंती पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं, जिनसे प्रदेश में निवेश के नए अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि किच्छा खुरपिया पार्क का विकास और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे की प्रगति उधमसिंह नगर को औद्योगिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। किच्छा खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी और सेटेलाइट एम्स के विकास को भी गति दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि किसी भी कार्यक्रम में गुलदस्ता न देकर पुस्तक भेंट करने की परंपरा को बढ़ावा दें। इस अवसर पर सोसायटी के अध्यक्ष श्रीधर सिन्हा, संरक्षक अजय तिवारी, महामंत्री गौरव हरीश, विनीत शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।