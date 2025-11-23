उत्तराखंड में उद्योगों कसे लेकर CM धामी बोले, 'आधारभूत संरचना देने को लेकर सरकार गंभीर'
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सहायता देने की बात कही। सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां बना रही है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों को सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास में सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी पंतनगर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर औद्योगिक माहौल और राज्य की रजत जयंती पर बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं, जिनसे प्रदेश में निवेश के नए अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि किच्छा खुरपिया पार्क का विकास और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे की प्रगति उधमसिंह नगर को औद्योगिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। किच्छा खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी और सेटेलाइट एम्स के विकास को भी गति दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि किसी भी कार्यक्रम में गुलदस्ता न देकर पुस्तक भेंट करने की परंपरा को बढ़ावा दें। इस अवसर पर सोसायटी के अध्यक्ष श्रीधर सिन्हा, संरक्षक अजय तिवारी, महामंत्री गौरव हरीश, विनीत शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
औद्योगिक तरक्की में कानून व्यवस्था आड़े नहीं आएगी
सीएम ने उद्यमियों को किसी भी स्तर पर परेशान न होने देने के स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति लागू है और कानून व्यवस्था पर लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई बड़े औद्योगिक संस्थान उत्तराखंड में निवेश की इच्छा जता रहे हैं और सरकार उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंतनगर में 700 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंतनगर में 700 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए 900 एकड़ भूमि हस्तगत कर ली गई है। खुरपिया में 1000 एकड़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने से अरबों रुपये का निवेश और लाखों रोजगार सृजित होंगे।
