उत्तराखंड को हर सेक्टर में अग्रणी बनाने का संकल्प, CM धामी बोले- लोकल उत्पादों के स्टालों का शुल्क होगा माफ

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल के आह्वान से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

इससे स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, लोककला व पर्यटन को भी पहचान मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के पवेलियन में लगने वाले स्थानीय उत्पादों के स्टालों पर लगने वाला शुल्क माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह एवं इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का अवसर इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मेला हमारी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का अवसर प्रदान करना है। यहीं नहीं, इस मेले में सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से उत्तराखंडी संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक देखने को मिलती है।



उन्होंने कहा कि प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक ढांचा विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में वोकल फार लोकल, मेड इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है।