Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड को हर सेक्टर में अग्रणी बनाने का संकल्प, CM धामी बोले- लोकल उत्पादों के स्टालों का शुल्क होगा माफ

    By Vikas Gusain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार हर क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल पहल से राज्य के पारंपरिक मेलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल के आह्वान से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, लोककला व पर्यटन को भी पहचान मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के पवेलियन में लगने वाले स्थानीय उत्पादों के स्टालों पर लगने वाला शुल्क माफ किया जाएगा।


    मुख्यमंत्री धामी शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह एवं इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

    वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का अवसर 

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मेला हमारी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का अवसर प्रदान करना है। यहीं नहीं, इस मेले में सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से उत्तराखंडी संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक देखने को मिलती है।


    उन्होंने कहा कि प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक ढांचा विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

    राज्य में वोकल फार लोकल, मेड इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है।

    उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि राज्य पवेलियन में हथकरघा बुनकरों एवं अन्य उत्पाद धारकों ने अब तक एक करोड़ का व्यापार किया और 2.50 करोड़ के आर्डर प्राप्त किए। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके उत्पादों की बिक्री 2.50 करोड़ से अधिक होगी। इस अवसर पर सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।