    Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी के फ्लीट का वाहन नहीं हुआ स्टार्ट, चालक पर गिरी गाज

    By Vikas Gusain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    देहरादून में मुख्यमंत्री फ्लीट का एक वाहन स्टार्ट नहीं होने पर चालक को निलंबित कर दिया गया। यह घटना मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री की फ्लीट में लगे वाहन को धक्का देकर स्टार्ट करते कार्मिक। वीडिया ग्रेब

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट में शामिल पायलट कार गुरुवार को सचिवालय से निकलते हुए स्टार्ट ही नहीं हो पाई। इसे बाद में धक्का देकर स्टार्ट किया गया। तब तक मुख्यमंत्री की फ्लीट निकल गई थी।

    इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन अभिनव कुमार के निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने इस वाहन के चालक दीपक सैनी को निलंबित कर दिया है। वहीं, इसके कारणों की जांच सीओ यातायात को सौंपी गई है।

    गुरुवार दोपहर तकरीबन साढ़े बारह बजे मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम में जाना था। जब उनकी फ्लीट तैयार हुई तो पायलट वाहन स्टार्ट ही नहीं हो पाया।

    ऐसे में दूसरे वाहन को आगे लगाकर फ्लीट निकाली गई। इस पायलट कार को बाद में अन्य कार्मिकों के सहयोग से धक्का देकर बाहर निकाला गया। यद्यपि, तब तक इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया था।

    पुलिस विभाग ने इस स्थिति को सुरक्षा ड्यूटी में चूक माना है। मुख्यमंत्री धामी को चूंकि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है ऐसे में उनकी सुरक्षा में इस लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

    अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार ने इस पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा को सात दिनों के भीतर विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।

    साथ ही मुख्यमंत्री सुरक्षा व राजभवन सुरक्षा में सभी वाहनों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने काे पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा को तत्काल भौतिक एवं तकनीकी निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिन वाहनों को सुरक्षा ड्यूटी से हटाए जाने की आवश्यकता होगी, उनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।

