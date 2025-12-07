Language
    Goa Nightclub Fire में उत्तराखंड के लोगों के प्रभावित होने की आशंका, CM धामी ने गोवा के सीएम से की बात

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत् ...और पढ़ें

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से वार्ता की।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के नागरिकों के प्रभावित होने की संभावना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से वार्ता की।

    गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए गंभीर नाइटक्लब अग्निकांड को लेकर प्राप्त रिपोर्ट एवं स्थानीय स्तर की सूचनाओं के अनुसार, इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है।

    इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल गोवा के मुख्यमंत्री डा. प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

    मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया कि यदि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क स्थापित किया जाए तथा आवश्यक सहायता-विशेष रूप से पहचान, उपचार, सहायता राशि एवं अन्य औपचारिकताओं-को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

    गोवा के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सभी प्रभावितों को आवश्यक चिकित्सा एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सरकार के सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे घटना पर लगातार नजर रखें और यदि राज्य के किसी नागरिक के प्रभावित होने की पुष्टि होती है तो परिजनों को हर आवश्यक सहायता-चिकित्सा, कानूनी, परामर्श अथवा अन्य किसी भी प्रकार की-तत्परता से प्रदान की जाए।

