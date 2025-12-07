Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोवा क्लब अग्निकांड: DJ पर चल रहा था 'मेहबूबा-मेहबूबा' गाना... पीछे से आग ने मचाया तांडव; वीडियो वायरल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    गोवा के एक मशहूर नाइटक्लब में 'बॉलीवुड बैंगर नाइट' के दौरान आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। आग डांस फ्लोर के पास शुरू हुई और तेजी से फैल गई, जिससे भ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गोवा के क्लब में भीषण आग 25 की मौत कई घायल (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के मशहूर नाइटक्लब 'Birch By Romeo Lane' में शनिवार रात एक बड़ी दुर्घटना हुई। क्लब के अंदर करीब 100 पर्यटक 'बॉलीवुड बैंगर नाइट' का मजा ले रहे थे, तभी अचानक डांस फ्लोर के पास आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह धुएं और आग की चपेट में आ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक वीडियो में दिखा कि एक डांसर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तभी उसके पीछे कंसोल पर आग लगी। स्टाफ शुरुआत में बस लैपटॉप हटाते दिखे और भीड़ को शुरुआती तौर पर स्थिति सामान्य लगी। लेकिन जैसे ही आग फैलने लगी, लोग घबराकर बाहर भागने लगे।

    तेजी से फैल गई आग

    जैसे-जैसे आग ऊपर की छत तक फैलती गई, संगीतकार और स्टाफ अपने-अपने स्थान छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर निकलने लगे। कुछ पर्यटक बाहर निकल गए, लेकिन कई लोग नीचे बने किचन की ओर भागे और वहीं फंस गए। बाद में कई की मौत दम घुटने से हुई।

    आग रात करीब 1 बजे लगी और जब तक फायर ब्रिगेड ने इसे बुझाया, तब तक 25 शव बरामद हुए। मृतकों में पर्यटक और क्लब कर्मचारी शामिल हैं। छह लोग घायल हैं और कई शवों की पहचान बाकी है।

    संकरी गली और एक ही एंट्री-एग्जिट

    आग बुझाने में सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि क्लब तक पहुंचने वाली गली बेहद संकरी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्लब तक पहुंच ही नहीं पाईं और उन्हें करीब 400 मीटर दूर रोकना पड़ा। इससे रेस्क्यू धीमा हुआ और नुकसान बढ़ गया। क्लब की एंट्री और एग्जिट भी बहुत संकरी थी। इससे लोग एक साथ बाहर नहीं निकल पाए और अंदर धुआं भरते ही कई लोगों का दम घुट गया।

    गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह बेहद दुखद दिन है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आग ऊपरी मंजिल से शुरू हुई और संकरे दरवाजों की वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। जो लोग नीचे की ओर गए, उन्हें हवा नहीं मिली और उनकी मौत हो गई।

    सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। होटल के जनरल मैनेजर और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। सीएम ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया।

    पीएम मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना को बेहद दुखद बताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को पूरी मदद दे रही है।

    हैदराबाद की पर्यटक फातिमा शेख ने बताया कि आग लगते ही माहौल हड़कंप में बदल गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नीचे की ओर भागे और वहीं फंस गए। क्लब में पाम के पत्तों से बनी कई अस्थायी संरचनाएं थीं, जिसमें तुरंत आग लग गई।

    क्लब के निर्माण पर उठे सवाल

    अरपोरा-नगोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर के अनुसार, क्लब के पार्टनर्स में पहले से विवाद चल रहा था और उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें की थीं। पंचायत ने क्लब का निरीक्षण किया था और पाया था कि उसे निर्माण की अनुमति नहीं मिली थी।

    इस पर पंचायत ने ढहाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई रोक दी। सरपंच ने कहा कि कई जगह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था और अब उन्हें और सतर्क रहना होगा।

    गोवा अग्निकांड: नाइटक्लब का मैनेजर गिरफ्तार, मालिक की तलाश में वारंट जारी; सीएम ने दिए जांच के आदेश