गोवा क्लब अग्निकांड: DJ पर चल रहा था 'मेहबूबा-मेहबूबा' गाना... पीछे से आग ने मचाया तांडव; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के मशहूर नाइटक्लब 'Birch By Romeo Lane' में शनिवार रात एक बड़ी दुर्घटना हुई। क्लब के अंदर करीब 100 पर्यटक 'बॉलीवुड बैंगर नाइट' का मजा ले रहे थे, तभी अचानक डांस फ्लोर के पास आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह धुएं और आग की चपेट में आ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक वीडियो में दिखा कि एक डांसर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तभी उसके पीछे कंसोल पर आग लगी। स्टाफ शुरुआत में बस लैपटॉप हटाते दिखे और भीड़ को शुरुआती तौर पर स्थिति सामान्य लगी। लेकिन जैसे ही आग फैलने लगी, लोग घबराकर बाहर भागने लगे।

A video is going viral from the time the fire broke out at a club in Goa... in which sparks of fire can be seen falling from the ceiling.#GoaNightClubFire pic.twitter.com/0XzYntgYfU — Kamit Solanki (@KamitSolanki) December 7, 2025 तेजी से फैल गई आग जैसे-जैसे आग ऊपर की छत तक फैलती गई, संगीतकार और स्टाफ अपने-अपने स्थान छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर निकलने लगे। कुछ पर्यटक बाहर निकल गए, लेकिन कई लोग नीचे बने किचन की ओर भागे और वहीं फंस गए। बाद में कई की मौत दम घुटने से हुई। आग रात करीब 1 बजे लगी और जब तक फायर ब्रिगेड ने इसे बुझाया, तब तक 25 शव बरामद हुए। मृतकों में पर्यटक और क्लब कर्मचारी शामिल हैं। छह लोग घायल हैं और कई शवों की पहचान बाकी है।

संकरी गली और एक ही एंट्री-एग्जिट आग बुझाने में सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि क्लब तक पहुंचने वाली गली बेहद संकरी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्लब तक पहुंच ही नहीं पाईं और उन्हें करीब 400 मीटर दूर रोकना पड़ा। इससे रेस्क्यू धीमा हुआ और नुकसान बढ़ गया। क्लब की एंट्री और एग्जिट भी बहुत संकरी थी। इससे लोग एक साथ बाहर नहीं निकल पाए और अंदर धुआं भरते ही कई लोगों का दम घुट गया।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह बेहद दुखद दिन है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आग ऊपरी मंजिल से शुरू हुई और संकरे दरवाजों की वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। जो लोग नीचे की ओर गए, उन्हें हवा नहीं मिली और उनकी मौत हो गई।

सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। होटल के जनरल मैनेजर और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। सीएम ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया।

पीएम मोदी ने जताया दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना को बेहद दुखद बताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को पूरी मदद दे रही है। हैदराबाद की पर्यटक फातिमा शेख ने बताया कि आग लगते ही माहौल हड़कंप में बदल गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नीचे की ओर भागे और वहीं फंस गए। क्लब में पाम के पत्तों से बनी कई अस्थायी संरचनाएं थीं, जिसमें तुरंत आग लग गई।