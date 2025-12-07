गोवा अग्निकांड: नाइटक्लब का मैनेजर गिरफ्तार, मालिक की तलाश में वारंट जारी; सीएम ने दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग (Goa Nightclub Fire) के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। इसी बीच गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में बीती रात को 12:04 बजे सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।

सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा करते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सीएम प्रमोद सावंत के अनुसार, नाइट क्लब के जनरल मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ वारेंट जारी किया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

सीएम सावंत ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी भी निगरानी की जाए। नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सीएम ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं।