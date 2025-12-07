गोवा अग्निकांड: नाइटक्लब का मैनेजर गिरफ्तार, मालिक की तलाश में वारंट जारी; सीएम ने दिए जांच के आदेश
Goa Nightclub Fire: गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। क्लब मालिक की तलाश ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग (Goa Nightclub Fire) के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। इसी बीच गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।
गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में बीती रात को 12:04 बजे सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।
सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा करते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सीएम प्रमोद सावंत के अनुसार, नाइट क्लब के जनरल मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ वारेंट जारी किया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
सीएम सावंत ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी भी निगरानी की जाए। नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सीएम ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं।
पीएम ने की मुआवजे की घोषणा
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई थी। पीएम मोदी ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- तंग रास्ता, डीजे नाइट और ताक पर नियम... गोवा अग्निकांड में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन? Inside Story
यह भी पढ़ें- 'बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई और फिर...', गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग की आंखों देखी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।