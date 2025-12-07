तंग रास्ता, डीजे नाइट और ताक पर नियम... गोवा अग्निकांड में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन? Inside Story

पाम की पत्तियों से आग ने लिया विकराल रूप

हादसे के दौरान क्लब में मौजूद हैदराबाद की फातिमा शेख कहती हैं, "क्लब में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। हम जल्दी से बाहर की तरफ भागे। कुछ लोग स्टाफ के सदस्यों के साथ किचन की तरफ आग बुझाने गए और वहीं फंस गए। क्लब में मौजूद ज्यादातर लोग भागने में कामयाब रहे। क्लब में पाम की पत्तियों से एक आकृति बनी थी, जिसने फौरन आग पकड़ ली और लपटें भयानक हो गईं।"

क्लब के पास नहीं पहुंच सकीं दमकल की गाड़ियां

गोवा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब अरपोरा नदी के किनारे स्थित है। क्लब में अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा है। यह क्लब खुद को 'आइलैंड क्लब' के नाम से प्रमोट करता था, जो एक पतले रास्ते के जरिए मुख्य मार्ग से जुड़ा था। यही वजह है कि आग लगने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकीं और क्लब से 400 मीटर दूरी पर ही रुक गईं। दमकल कर्मियों को क्लब तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा और आग में दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई।