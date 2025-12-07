तंग रास्ता, डीजे नाइट और ताक पर नियम... गोवा अग्निकांड में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन? Inside Story

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    आग्निकांड के बाद गोवा का नाइट क्लब। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा का नाम सबसे सुरक्षित टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स की फेहरिस्त में शुमार है। मगर, बीती रात गोवा में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। पर्यटकों से भरे नाइट क्लब में अचानक आग (Goa Nightclub Fire) लग गई। आग की लपटों में कई लोग जिंदा जल गए। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई।

    गोवा पुलिस के अनुसार, इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हैं। नाइट क्लब में आग की लपटें डांस फ्लोर से उठी थीं। आग बुझाने के लिए कई लोग नीचे बने किचन की तरफ भागे और वहीं फंसे रह गए। आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें कई जिंदगियां स्वाहा हो गईं।

    फोटो पीटीआई

    डीजे नाइट के लिए उमड़ रही थी भीड़

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोवा के अरपोरा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब राजधानी पणजी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्लब रात को लगभग 1 बजे शुरू होता है। हादसे के दौरान क्लब में लगभग 100 लोग मौजूद थे। 1 बजने में समय था, इसलिए लोग धीरे-धीरे क्लब में इक्ट्ठा हो रहे थे।

    'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार शनिवार की रात को क्लब में 'बॉलीवुड बैंगर नाइट' का आयोजन होना था। इसके लिए क्लब में डीजे और डांसर भी आने वाले थे। 1 बजे से डीजे नाइट की शुरुआत होनी थी। हालांकि, इससे पहले 12:04 बजे ही हादसा हो गया।

    पाम की पत्तियों से आग ने लिया विकराल रूप

    हादसे के दौरान क्लब में मौजूद हैदराबाद की फातिमा शेख कहती हैं, "क्लब में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। हम जल्दी से बाहर की तरफ भागे। कुछ लोग स्टाफ के सदस्यों के साथ किचन की तरफ आग बुझाने गए और वहीं फंस गए। क्लब में मौजूद ज्यादातर लोग भागने में कामयाब रहे। क्लब में पाम की पत्तियों से एक आकृति बनी थी, जिसने फौरन आग पकड़ ली और लपटें भयानक हो गईं।"

    क्लब के पास नहीं पहुंच सकीं दमकल की गाड़ियां

    गोवा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब अरपोरा नदी के किनारे स्थित है। क्लब में अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा है। यह क्लब खुद को 'आइलैंड क्लब' के नाम से प्रमोट करता था, जो एक पतले रास्ते के जरिए मुख्य मार्ग से जुड़ा था। यही वजह है कि आग लगने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकीं और क्लब से 400 मीटर दूरी पर ही रुक गईं। दमकल कर्मियों को क्लब तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा और आग में दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई।

    Goa Fire (3)

    फोटो - पीटीआई

    नियमों का किया उल्लंघन

    अरपोरा नागोवा के पंचायत सरपंच रोशन रेडकर का कहना है कि क्लब ने नियमों का उल्लंघन किया है। क्लब के मालिकों के बीच झगड़ा चल रहा है और उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जांच मे हमें पता चला है कि उन्होंने क्लब बनवाने की इजाजत नहीं ली थी। पंचायत ने क्लब को धराशायी करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन अधिकारियों ने इसपर रोक लगा दी थी।

    गोवा पुलिस ने क्लब के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं।

